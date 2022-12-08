失守14600點！台股早盤跌逾百點 太陽能族群逆勢抗跌
在強勁的就業以及服務業報告公布後，市場對美國聯準會延長升息步伐的擔憂加劇，美股7日漲跌各異，其中，標普500指數連跌第5天，道瓊指數則大致收平，結束連2跌。台北股市今（8）日開高走低，早盤由紅翻黑，下跌逾百點，最低來到14527點，權值王台積電一度跌4元，來到471元附近，鴻海在平盤102.5元附近遊走，泛鴻海集團則表現亮眼。今日盤面焦點包含太陽能、生技醫療以及航空族群。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊8日上漲1.58點，漲幅0.00%，收在33597.92點。納斯達克指數下跌56.34點，跌幅0.51%，收在10958.55點。標普500下跌7.34點，跌幅0.19%，收在3933.92點。費城半導體下跌0.28點，跌幅0.01%，收在2673.25點。
台北股市今日開高震盪，早盤由紅翻黑，下跌逾百點，最低來到14527點，失守14600點。晶圓代工龍頭、權值王台積電則開在平盤，早盤一度跌4元，來到471元附近。
同樣為晶圓代工的聯電跌1.03%、世界先進跌0.24%、力積電小漲0.15%。其他重要電子股聯發科跌約0.42%，來到713元。鴻海在平盤102.5元附近，泛鴻海集團則表現亮眼，其中，中揚光、廣宇、乙盛、榮創、友威科上漲1至4%。華碩、和碩、國巨、旺宏、英業達、台達電跌0.2到2%以上。
今日盤面焦點包含太陽能族群，像是新晶投控直奔漲停板，元晶、茂迪、達能、安集強漲3至6%。生技醫療族群持續發威，南光、基亞、健亞、ABC、高端疫苗皆漲4至9%左右。航空族群也點火，長榮航、華航上漲超過1.7%。