遊覽車誤闖機車道！車身沿路猛晃 摩擦1.4公里才脫困
彰化一輛遊覽車6日中午時分，行經台74線中彰化快官道路時，誤闖機車道，車身幾乎塞滿道路，還不時摩擦到兩側護欄、分隔島，最終司機往前開了1.4公里才得以脫困，後方行車記錄器拍下警悚畫面，PO網曝光後引發網友熱議。警方7日找到該名司機，依違反道路交通管理處罰條例舉發。
編輯中心/綜合報導
6日中午12時50分，彰化台74線中彰快速道路彰化到烏日段，一輛遊覽車不知何故誤闖「機車道」，車身不時摩擦兩側的護欄、分隔島，還因不穩大力搖晃，司機只能硬著頭皮往前開，後方機車也因此大排長龍，司機開了1.4公里到烏日機車道盡頭，還一度卡在分隔島，最終重踩油門才得以脫困。
驚悚畫面曝光後，引發網友議論，「這邊要上橋就很窄了，是吃了什麼讓他有開上去的想法」、「司機的心臟真的好強」、「哇靠，這勇氣是梁靜茹給的嗎」、「誇張，技術也太好了吧！駕駛應該嚇呆了」等語。
警方表示，該名遊覽車司機已違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第4款，自小客車行駛機車專用道，可開罰600以上1800元以下罰鍰，而行駛途中不斷擦撞護欄，導致車輪受損，則依「道路交通管理處罰條例」第20條，開處1800以上3600元以下罰鍰，最重可扣留牌照，將對其依法舉發。（編輯：孫唯容）