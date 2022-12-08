市場憂經濟衰退！股匯不同調 新台幣早盤回升見30.64元
在市場擔憂升息可能使美國經濟陷入衰退，美股3大指數收黑，美元指數走軟，台北股、匯市表現則不同調，新台幣兌美元今（8）日早盤止貶回升， 但升幅有限，目前最高來到30.64元、升值2.2分，隨後在30.652元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
由於投資人評估美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策對美國企業界的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數盤勢震盪，其中道瓊工業指數微揚1.58點，收33597.92點；標普500指數微跌7.34點，跌0.19%，收3933.92點；那斯達克指數小跌56.34點，跌0.51%，收10,958.55點；費城半導體指數微跌0.28點，跌0.01%，收2673.25點。台股今日早盤開漲後也翻黑，跌逾百點，來到14506點附近。
國際匯市部分，美元指數拉回至105.1附近，亞洲主要貨幣兌美元陷盤整且升貶互見，韓元早盤在1322.15兌1美元震盪，日圓兌美元在136.97元附近，人民幣中間價升至6.9606兌1美元創2個半月新高，離岸人民幣兌美元則在6.9686附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤在美元走弱下，以30.64元、升值2.2分開出，但由於台股翻黑且跌幅擴大，新台幣升幅也有限，目前在30.652元震盪整理。