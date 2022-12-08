巷仔內／台積電亞利桑那州廠典禮風光　隱憂與挑戰一次看

市場憂經濟衰退！股匯不同調　新台幣早盤回升見30.64元

▲新台幣兌美元今（8）日早盤止貶回升。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（8）日早盤止貶回升。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在市場擔憂升息可能使美國經濟陷入衰退，美股3大指數收黑，美元指數走軟，台北股、匯市表現則不同調，新台幣兌美元今（8）日早盤止貶回升， 但升幅有限，目前最高來到30.64元、升值2.2分，隨後在30.652元震盪整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於投資人評估美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策對美國企業界的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數盤勢震盪，其中道瓊工業指數微揚1.58點，收33597.92點；標普500指數微跌7.34點，跌0.19%，收3933.92點；那斯達克指數小跌56.34點，跌0.51%，收10,958.55點；費城半導體指數微跌0.28點，跌0.01%，收2673.25點。台股今日早盤開漲後也翻黑，跌逾百點，來到14506點附近。

國際匯市部分，美元指數拉回至105.1附近，亞洲主要貨幣兌美元陷盤整且升貶互見，韓元早盤在1322.15兌1美元震盪，日圓兌美元在136.97元附近，人民幣中間價升至6.9606兌1美元創2個半月新高，離岸人民幣兌美元則在6.9686附近震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤在美元走弱下，以30.64元、升值2.2分開出，但由於台股翻黑且跌幅擴大，新台幣升幅也有限，目前在30.652元震盪整理。

旺季效應落空！11月出口年減13.1%　創近7年最大減幅

看台積電赴美投資　工商協進會吳東亮：不會讓台灣空洞化

獲利衰退3成！金融業配息恐縮水？金管會主委沒否認

台積電擴大在美投資　王美花喊台灣仍是最重要生產基地

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀