疫後人才荒搶卡位 中華大學觀光學院邀八大企業校園徵才

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華航集團的華膳空廚公司航膳業務部副理李訓賓表示，這次預計招募的職缺是華航貴賓室的員工，公司會提供餐點、夜班津貼、制服送洗、三節禮券和生日禮券等福利，另外除勞基法規定的年假外，每年還能享有額外7天的員工福利假。
遠東集團的台北遠東香格里拉飯店訓練部副理陳漢禹指出，這次飯店預計招募的是實習和正職的職缺，不管是實習或正職工作，公司都會提供食宿，每年都能享有一次免費的飯店住宿體驗，還有機會抽中總統套房。
東元集團的摩斯漢堡人發課專員石亦伶表示，公司提供的實習和正職職缺，除了摩斯漢堡外，也包括樂雅樂和蜜可頌等關係企業的職缺，公司在全台灣各縣市和海外都有據點，同學可依照個人意願選擇工作地點，也會提供完善的教育訓練。
麗寶集團的福容大飯店副理張志強指出，這次提供的是麗寶樂園和福容大飯店的職缺，公司針對新進員工會提供有系統和架構化的學習環境，幫助同學與公司共同成長，讓員工上班就像在渡假般愉快，另外也會提供交通車給員工免費搭乘。
福華集團的台北福華大飯店人力資源部總監曾明慧表示，福華在全台各地都有飯店，員工可依照個人意願選擇工作地點，公司會提供完整教育訓練，也能享有住宿和餐飲等各項優惠。福華除台北主管外，台中和高雄的主管也特別到校徵才。
長川資訊集團的新聯華國際旅行社董事長徐麗敏指出，隨著全球疫情的解封，觀光旅遊產業將將全面復甦，公司需要包括行程設計、旅遊OP、票務和會計等人才，起薪至少32K，還能享有國內外旅遊行程踩線或體驗。
閎宙科技顧問周少媛表示，閎宙科技此次要尋找的是員工關係部門的職缺，希望能協助公司舉辦各項團康活動，幫助員工紓壓，讓觀光學院的學生也能有機會到科技公司服務，發揮所長，並享有同等福利。
湘樂餐飲集團（MMHG）採購經理羅伊珊指出，公司這次提供的是位於新竹市公道五路的伊普索（Episode）酒店一樓「Westwood」餐廳的工作職缺，集團在台北、泰國和香港都有餐廳，未來同學也有機會能到海外工作。
整場實習就業媒合說明會結束後，8大企業集團各自分開和師生進行更深入的交流與面談，有幾位同學當場就媒合成功，彼此留下聯絡方式，讓同學為未來進入職場能提早做好準備。