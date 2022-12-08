王鴻薇拋核二、核三延役 王美花無奈向新北市政府喊話
針對台北市立委補選國民黨參選人王鴻薇喊出核二、核三廠延役，經濟部長王美花今（8）日受訪回應，核二的燃料池是滿的，「新北市一直沒有讓經濟部蓋乾儲設施」，並坦言，池子若滿，「事實上也不可能再有其他使用」，呼籲新北市「無論如何都要讓經濟部將燃料池的燃料棒趕緊取出。」
記者鄭妤安／台北報導
王美花今日出席立法院經濟委員會，繼續審查112年度中央政府總預算案，會前受訪時媒體提到，內政部長徐國勇日前以個人健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，被視為內閣改組第一槍，好奇作為現任經濟部長的王美花，是否有考慮跟進，對此，她僅簡短回應，「政務官在的一天，就一定會全力以赴，其他的不需要多想。」
對於國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇提出核二、核三廠延役政見，王美花則表示，核二的燃料池是滿的，「新北市一直沒有讓經濟部蓋乾儲設施」，並坦言，池子若滿，事實上也不可能再有其他的使用，呼籲新北市「無論如何都要讓經濟部將燃料池的燃料棒趕緊取出。」
此外，媒體提及近期火力發電的比例是否過高？王美花則說，火力發電的比例是煤與天然氣，但因為天然氣的碳排空污比煤好，「所以這就是為什麼在能源轉型的過渡期間，要儘快增加天然氣機組，才能大幅降低燃煤」，最近幾年，是電力建設的高峰期，希望能順利推進。