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2030遷松機！吳怡農提成立專責機構、規劃建公園、社宅

▲吳怡農力拚立委補選，提出遷建松山機場的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.08）
▲吳怡農力拚立委補選，提出遷建松山機場的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.08）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中山、北松山立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（8）日上午舉行政見發表會，提出遷建松山機場主張。他表示，松山機場影響中山北松山區甚鉅，而預估2030年桃園機場第三跑道完工，屆時松山機場應該遷建，留下的213公頃土地可以改建成公園，也可以興建社會住宅與公共設施，期盼2024年大選前完成規劃、政策定案。

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▲吳怡農力拚立委補選，提出遷建松山機場的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.08）
▲吳怡農力拚立委補選，提出遷建松山機場的主張。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.08）
談及主張遷建的原因，吳怡農表示，這是著眼於「機場功能性」與「城市發展」2個考量。桃園國際機場第三航廈預估於2026年完工，第三跑道預估於2030年完工，屆時桃機的起降架次由每小時50架次增加到80至90架次，可乘載的客運量可由2019年的4869萬人次增加到6541萬人次；松山機場2019年客運量約635萬人次，屆時桃園國際機場有足夠的條件，可以吸納松山機場的運量。

另外，吳怡農也提到，松山機場影響3000多公頃的空間，包括北邊、南邊的中山北松山區，西邊的新北市三重蘆洲，甚至東邊的基隆都會有所影響。長期以來周邊住民承受限高限建管制、噪音與空氣汙染，這讓都市發展空間受限，公共設施無法擴編，只要遷建都可以改善。

吳怡農主張，松山機場原址共213公頃土地，面積約等同8個大安森林公園，未來遷建後全區保留闢建為形同城市綠洲的公園，並可以釋出最大面積，讓國人能自由使用；另外松山機場原為禁限建區，遷建後都市更新新增的回饋容積，可以興建社會住宅與公共設施，實現「空間正義」。

吳怡農表示，之所以要盡早規畫的原因，主要是2030年是可預見的時間點，隨著松山機場遷建，原址土地利用、遷建時程、飛航秩序等問題牽涉甚廣，需要時間妥善規劃；且松山機場占地廣闊，位於首都精華地段，周邊禁限禁區都市計畫的修正必須提前研擬規劃，盡早啟動，才能無縫接軌。

吳怡農也說，這攸關大首都圈的都市計畫修正，避免單一地方政府本位主義思考，且恐曠日廢時，進度緩慢，因此應成立專責機構，進行獨立並且專業的都市規劃，統一事權、加速時程；他也說，松山機場禁限建區橫跨新北市、台北市和基隆市，將是台灣有史以來最重要的土地開發案，避免地方政府的本位立場進行跨域整合，讓大台北首都圈在20年後展現全新的面貌與氣象。

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