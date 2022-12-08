2030遷松機！吳怡農提成立專責機構、規劃建公園、社宅

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另外，吳怡農也提到，松山機場影響3000多公頃的空間，包括北邊、南邊的中山北松山區，西邊的新北市三重蘆洲，甚至東邊的基隆都會有所影響。長期以來周邊住民承受限高限建管制、噪音與空氣汙染，這讓都市發展空間受限，公共設施無法擴編，只要遷建都可以改善。
吳怡農主張，松山機場原址共213公頃土地，面積約等同8個大安森林公園，未來遷建後全區保留闢建為形同城市綠洲的公園，並可以釋出最大面積，讓國人能自由使用；另外松山機場原為禁限建區，遷建後都市更新新增的回饋容積，可以興建社會住宅與公共設施，實現「空間正義」。
吳怡農表示，之所以要盡早規畫的原因，主要是2030年是可預見的時間點，隨著松山機場遷建，原址土地利用、遷建時程、飛航秩序等問題牽涉甚廣，需要時間妥善規劃；且松山機場占地廣闊，位於首都精華地段，周邊禁限禁區都市計畫的修正必須提前研擬規劃，盡早啟動，才能無縫接軌。
吳怡農也說，這攸關大首都圈的都市計畫修正，避免單一地方政府本位主義思考，且恐曠日廢時，進度緩慢，因此應成立專責機構，進行獨立並且專業的都市規劃，統一事權、加速時程；他也說，松山機場禁限建區橫跨新北市、台北市和基隆市，將是台灣有史以來最重要的土地開發案，避免地方政府的本位立場進行跨域整合，讓大台北首都圈在20年後展現全新的面貌與氣象。