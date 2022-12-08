學甲88槍擊案！南檢通緝孔祥志 謝財旺：不相信他是槍手
台南市學甲區上（11）月大選前夕發生槍擊案，槍手持槍掃射台南市議員謝旺財服務處，以及民進黨中執委郭再欽轉賣的公司共88槍，引發社會恐慌。南檢6日發布通緝令表示，35歲的孔祥志就是槍手，不過謝財旺卻說，孔男對他很敬重，而且2人也從未結怨，不理解為何要對其服務處開槍，懷疑背後有人掩護。
編輯中心/綜合報導
11月10日，台南學甲一名槍手騎機車持衝鋒槍，凌晨時分先到一家科技公司掃射58槍，隨後再前往台南市議員謝財旺服務處再連續開30槍，2處至少射擊88發子彈，震驚社會，然而連日來案情膠著，始終未破案。
警方12月2日先對綽號「紅龜」的洪政軍發布重要緊急查緝專案對象後，南檢6日發布通緝令表示，35歲的孔祥志涉犯槍砲、恐嚇罪嫌重大，展開拘捕，但孔男已經逃亡，6日發布通緝令。
不過，謝財旺得知孔祥志遭檢方認定為槍手大感意外，謝財旺表示，自己與孔祥志相識多年，對方都叫他一聲「叔叔」，相當敬重，孔祥志與其母親都曾幫忙他輔選，雙方關係不錯。
謝財旺表示，孔祥志「在地方上也不是甚麼狠角色，頂多跟人家打架、嗆輸贏」，同時懷疑，以孔男的人脈、能力，不太可能犯案後還躲這麼久，幕後恐有人幫忙掩護。謝財旺也強調，自己不想隨意揣測案情，檢警一定有相關證據才會發布通緝。（編輯：孫唯容）