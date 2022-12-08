府稱沒兵役延長時程 邱臣遠：別怕傷吳怡農選情不公布
國防部長邱國正昨天在立法院表示，兵役延長目前已有初步規畫，期望在年底前宣布。但是總統府發言人張惇涵昨晚表示，義務役役期延長，國防部仍就各方意見進行評估，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規畫與定案。對此，民眾黨立委邱臣遠今（8）日受訪表示，不要因為害怕傷害吳怡農的立委補選選情，而不敢公布。
記者呂炯昌／台北報導
邱臣遠表示，兩岸關係緊張造成對立情況特別嚴重，若兵役延長是既定政策，應儘快公布不應該再有政治考量，之前是因為擔心九合一大選選情，現在是擔心吳怡農補選就不敢公布，民進黨的施政永遠是政治考量優先。
邱臣遠表示，網路流傳「票投民進黨、青年上戰場」，事實上也是這樣的氛圍讓大家緊張，尤其國外議會訪團與友人支持，國人除提升全民防衛意識，還要爭取國際友人支持，但總統府與國防部的態度言行不一，怎麼讓人民相信政府有保家衛國的決心。選前不公布，選後用碾壓式通過，這次民進黨選舉大敗，就是言行不一的情形一再發生。
民進黨立委趙天麟表示，邱國正說12月底公布兵役延長方案，但國防政策不是國防部單一部會能夠決定，還牽涉到經濟部、教育部、勞動部與內政部，所以府方謹慎態度是正確的，要做好準備在評估，最重要是不要跳過立院的監督。