TikTok公布今年全球爆紅影片是他　「Mama～」超洗腦

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2022 年，寵物、日常 Vlog、脫口秀等熱門內容登上了世界各地的推薦頁。在台灣市場，與社群回憶超有共鳴的畢旅趣事登上爆紅榜！
台灣熱門
- @kai__nn34 - 畢業旅行領隊前來查房，薯條哥哥引起滿滿共鳴。
- @lima0322 - 散發正能量的特殊妝容，從無到有全紀錄。
- @ygt1016_ - 令人驚嘆的台灣美景，你都去過了嗎？
- @_michael.huang_ - 聲控感應燈大作，老公整夜不用睡！
- @minmin_9487946 - 美人魚驚現水族館！
- @ox_zung - 網路妙招交給「Mama Guy」神還原！
- @rosalia - Rosalía 教你如何成為全場焦點。
- @lav_sings - #DesiTok 渾厚嗓音，驚艷全球。
- @robertirwin - 環保主義者 Robert Irwin 於澳洲內陸拯救藍舌蜥。
- @thammachad - 指標性泰國創作者 Thammachad 榮獲 TikTok Awards 年度創作者！
全球社群可發掘嶄新食譜、美妝技巧、以及實用的生活妙招。在台灣市場，不只可以學到簡單的居家健身撇步，更有易懂的專業法律知識。
台灣熱門
- @yesman_7497 - 每天十分鐘全身燃脂訓練，腹肌線條不是夢！
- @ajim0422 - 看過反過來的泡泡嗎？用科學原理創造驚人視覺效果
- @narcos_lawyer - 秒學法律知識，別誤觸假訊息地雷！
- @tsaojasper - 超簡單白糖粿教學，在家自製超輕鬆！
- @christine__makeup - 阿聲親自示範零失敗化妝技巧，打造完美妝容
- @efritaasmr - 有人想來根炸熱狗嗎？
- @oursignedworld - 女兒學會引起失聰爸爸注意的暖心故事。
- @shinanova - 與因紐特母女 Kayuula 與 Shina 一同學習獨有的顏面溝通法。
- @satisfcapybaraying_pottery - 擁有水豚君坐鎮的超獨特馬克杯。
- @mirendarosenberg - 「牛油女士」手工純煉牛油，引領 #TallowTok 潮流！
2022 年TikTok 年度熱門歌曲不僅來自頂尖歌手與嶄露頭角的藝人，更有 13 首《告示牌》百大熱門榜冠軍單曲源自 TikTok 潮流，創造獨一無二的多元歌單。在台灣市場，從輕鬆有趣的「9453」、甜美可愛的「Kimi No Toriko」、到老歌新唱的「什麼都不必說 - 2022 remix」都引領著潮流趨勢。
台灣熱門
- @chuanlee666666 - 跟著節奏一起比出 〈9453〉！
- @jinchin_style - 2022 年怎麼少的了〈愛你〉！
- @umusictaiwan - 〈什麼都不必說〉的 #跳豹Challenge 席捲樂壇！
- @juiceice_foodie - 觸電洗腦的〈Kimi No Toriko〉
- 〈Ginseng Strip 2002〉 – Yung Lean
- 〈Sunroof〉 – Nicky Youre & dazy
- 〈Wait a Minute〉 – WILLOW
- 〈Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral〉 – WZ Beat
- 〈Cool for the Summer〉 – Demi Lovato
創作者是 TikTok 掌握潮流脈動的核心，2022 年全球創作者與社群緊密連結，在台灣市場，有迷因引領者「雨群」，特殊彩妝達人「美姬」等多元領域的創作者同聚於此。
台灣熱門
- @y_chun - 迷因大師雨群引領社群進入「歸剛」潮流。
- @73_tricking - Tricking 教練奇軒以超神光劍融合武術技巧讓社群大開眼界。
- @magi0225 - 特殊彩妝達人美姬超擬真恐怖妝容，驚悚指數百分百！
- @musingxer - 木星人搞笑詮釋無厘頭迷因 #男人過了 20 歲。
- @tonyun_ - 看技術流達人云無縫轉場秒玩台中！
- @badbunny - 全球年度熱門歌手 Bad Bunny 發行最新專輯《El Conejo Malo》前，登上 TikTok 與粉絲共享美好時光。
- @luvadepedreiro - 巴西足球創作者 Luva de Pedreiro 靠著高超球技巧、吸睛慶祝儀式與名句「receba！」吸引全球焦點。
- @bayashi.tiktok - 2022 全球影響力創作者名單的日本廚師 Bayashi，透過輕快節奏與引人入勝的烹飪影片擄獲社群芳心（與胃！）。
- @dylanmulvaney - 2022 全球影響力創作者名單的跨性別創作者 Dylan，期待透過自身經驗激勵更多社群成員。
- @astrosamantha - 歐洲太空總署太空人 Samantha Cristoforetti 帶領 #SpaceTok 離開地球表面，衝出新高度！
TikTok 的創意園地讓音樂創作者們能夠揮灑無限創意、帶來引領潮流的獨特樂聲。台灣市場不只有廚藝精湛的流行歌王、一秒變裝的搖滾歌手，還有新生代女團展現神默契。
台灣熱門
- @weibirdofficial - 韋禮安大展廚藝，自製蒜炒金針菇。
- @pinkfunofficial - 新世代女團 PINK FUN 默契大考驗！
- @marrrz23 - Marz23 一秒變身視覺系搖滾歌手。
- @920alin - A-Lin 自彈自唱「摯友」，天使嗓音讓耳朵都懷孕！
- @showlo - 羅志祥妹妹朱碧石正宗教學〈買冬瓜〉舞蹈。