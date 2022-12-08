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TikTok公布今年全球爆紅影片是他　「Mama～」超洗腦

▲TikTok 2022年全球爆紅影片是在影片中會驚呼「Mama」的韓國網紅「Mama Guy」。(圖／翻攝影片)
▲TikTok 2022年全球爆紅影片是在影片中會驚呼「Mama」的韓國網紅「Mama Guy」。(圖／翻攝影片)

記者周淑萍/綜合報導

全球用戶已經來到10億的TikTok今(8)日公布2022年度回顧，公布台灣和全球的爆紅影片、生活秘訣影片、熱門歌曲、新星創作者、TikTok 紅人榜等榜單。其中台灣「最火影片」是畢業旅行領隊前來查房引起共鳴，全球爆紅則是韓國網紅、在影片中會驚呼「Mama」的「Mama Guy」。

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📍爆紅影片：2022 年度熱門影片

2022 年，寵物、日常 Vlog、脫口秀等熱門內容登上了世界各地的推薦頁。在台灣市場，與社群回憶超有共鳴的畢旅趣事登上爆紅榜！

台灣熱門

  • @kai__nn34 - 畢業旅行領隊前來查房，薯條哥哥引起滿滿共鳴。
  • @lima0322 - 散發正能量的特殊妝容，從無到有全紀錄。
  • @ygt1016_ - 令人驚嘆的台灣美景，你都去過了嗎？
  • @_michael.huang_ - 聲控感應燈大作，老公整夜不用睡！
  • @minmin_9487946 - 美人魚驚現水族館！
全球熱門

  • @ox_zung - 網路妙招交給「Mama Guy」神還原！
  • @rosalia - Rosalía 教你如何成為全場焦點。
  • @lav_sings - #DesiTok 渾厚嗓音，驚艷全球。
  • @robertirwin - 環保主義者 Robert Irwin 於澳洲內陸拯救藍舌蜥。
  • @thammachad - 指標性泰國創作者 Thammachad 榮獲 TikTok Awards 年度創作者！
📍 秒懂知識：TikTok 傳授生活秘訣

全球社群可發掘嶄新食譜、美妝技巧、以及實用的生活妙招。在台灣市場，不只可以學到簡單的居家健身撇步，更有易懂的專業法律知識。

台灣熱門

  • @yesman_7497 - 每天十分鐘全身燃脂訓練，腹肌線條不是夢！
  • @ajim0422 - 看過反過來的泡泡嗎？用科學原理創造驚人視覺效果
  • @narcos_lawyer - 秒學法律知識，別誤觸假訊息地雷！
  • @tsaojasper - 超簡單白糖粿教學，在家自製超輕鬆！
  • @christine__makeup - 阿聲親自示範零失敗化妝技巧，打造完美妝容
全球熱門

📍熱門歌曲：2022 年度熱門歌曲

2022 年TikTok 年度熱門歌曲不僅來自頂尖歌手與嶄露頭角的藝人，更有 13 首《告示牌》百大熱門榜冠軍單曲源自 TikTok 潮流，創造獨一無二的多元歌單。在台灣市場，從輕鬆有趣的「9453」、甜美可愛的「Kimi No Toriko」、到老歌新唱的「什麼都不必說 - 2022 remix」都引領著潮流趨勢。

台灣熱門

全球熱門

📍新星創作者：2022 年度竄升創作者、名人、歌手

創作者是 TikTok 掌握潮流脈動的核心，2022 年全球創作者與社群緊密連結，在台灣市場，有迷因引領者「雨群」，特殊彩妝達人「美姬」等多元領域的創作者同聚於此。

台灣熱門

  • @y_chun - 迷因大師雨群引領社群進入「歸剛」潮流。
  • @73_tricking - Tricking 教練奇軒以超神光劍融合武術技巧讓社群大開眼界。
  • @magi0225 - 特殊彩妝達人美姬超擬真恐怖妝容，驚悚指數百分百！
  • @musingxer - 木星人搞笑詮釋無厘頭迷因 #男人過了 20 歲。
  • @tonyun_ - 看技術流達人云無縫轉場秒玩台中！
全球熱門

  • @badbunny - 全球年度熱門歌手 Bad Bunny 發行最新專輯《El Conejo Malo》前，登上 TikTok 與粉絲共享美好時光。
  • @luvadepedreiro - 巴西足球創作者 Luva de Pedreiro 靠著高超球技巧、吸睛慶祝儀式與名句「receba！」吸引全球焦點。
  • @bayashi.tiktok - 2022 全球影響力創作者名單的日本廚師 Bayashi，透過輕快節奏與引人入勝的烹飪影片擄獲社群芳心（與胃！）。
  • @dylanmulvaney -  2022 全球影響力創作者名單的跨性別創作者 Dylan，期待透過自身經驗激勵更多社群成員。
  • @astrosamantha - 歐洲太空總署太空人 Samantha Cristoforetti 帶領 #SpaceTok 離開地球表面，衝出新高度！
📍TikTok 紅人榜： 社群一看再看的人氣藝人

TikTok 的創意園地讓音樂創作者們能夠揮灑無限創意、帶來引領潮流的獨特樂聲。台灣市場不只有廚藝精湛的流行歌王、一秒變裝的搖滾歌手，還有新生代女團展現神默契。

台灣熱門

  • @weibirdofficial - 韋禮安大展廚藝，自製蒜炒金針菇。
  • @pinkfunofficial - 新世代女團 PINK FUN 默契大考驗！
  • @marrrz23 - Marz23  一秒變身視覺系搖滾歌手。
  • @920alin - A-Lin 自彈自唱「摯友」，天使嗓音讓耳朵都懷孕！
  • @showlo - 羅志祥妹妹朱碧石正宗教學〈買冬瓜〉舞蹈。
▲韋禮安是台灣2022年TikTok 紅人榜冠軍。(圖／翻攝官網)
▲韋禮安是台灣2022年TikTok 紅人榜冠軍。(圖／翻攝官網)

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