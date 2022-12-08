再發放十倍券？ 經長王美花：沒有特別指示

高齡友善近半不滿意！憂居住弱勢、無電梯老屋成醫療偏鄉

▲台灣人壽首度高齡友善調查，整體不滿意達48%，長者擔憂長照居住弱勢，無電梯老屋恐成醫療偏鄉。（示意圖／資料照，台南市工務局提供）
▲台灣人壽首度高齡友善調查，整體不滿意達48%，長者擔憂長照居住弱勢，無電梯老屋恐成醫療偏鄉。（示意圖／資料照，台南市工務局提供）

記者顏真真／台北報導

台灣目前正面臨雙老危機—人口高齡化、住宅老化，老屋困老已經是現在進行式！根據中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽最新高齡友善調查結果發現，全台灣有超過43萬長者住在無電梯老屋，更有許多65歲以上長者不僅是獨居甚至是老老相顧，對行動不便或失能長者來說，二樓以上形同醫療偏鄉，更有61%受訪民眾期望獲得補助並整合老舊公寓安裝電梯，讓長者真正安居。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台灣人壽攜手聯合報所做的調查結果，民眾對台灣整體高齡友善程度，不滿意比例達48%、覺得滿意低於3成（28%），其中高齡友善醫療（30.8%）和安全居住環境（24.7%）是民眾最重視的面向。

此外，台北市今（2022）年1月已率先進入超高齡都市，65歲以上長者自住戶佔12.4%，每8戶即有1戶是老人宅；平均屋齡逾37年，且半數以上均為無電梯住宅，雙老危機讓行動不便、失能長者成為居住弱勢族群，2樓以上恐成醫療偏鄉。

台灣人壽調查也發現，逾6成（61%）民眾期望透過補助並整合老舊公寓安裝電梯；有9成民眾因居住無電梯公寓須爬樓梯，因膝蓋關節不舒服，降低出門頻率與意願。

台灣人壽董事長鄭泰克表示，「老」是每個人都會面臨的課題，因此關心高齡議題、打造高齡友善環境就是關心自己的未來，這也是台灣人壽倡議高齡友善的初衷。行政院政委林萬億也提到，老房子不一定不好，但對老人的確相當不方便，2026年是台灣因應高齡化危機第一道關卡， 政府希望讓長照2.0能夠遍地開花，感謝台灣人壽的這項調查，讓我們看見高齡不友善的真正痛點。

台北市關渡醫院院長陳亮恭則強調，一個進步的社會要不著痕跡的讓全民都獲得該有的服務，創造適合全齡民眾居住的宜居環境更重要。政治大學地政系教授張金鶚認為長輩分為初老、中老及老老，每個階段的健康狀況及需求都不同，政府應提供多元的居住方式，才能讓長者在原來的生活圈安老。

中信金融管理學院校長施光訓則建議獨居浪潮來襲，愈早啟動退休金規劃與長照醫療癌症險安排，補足退休缺口，減少高齡不友善的困境。

市場憂經濟衰退！股匯不同調　新台幣早盤回升見30.64元

旺季效應落空！11月出口年減13.1%　創近7年最大減幅

看台積電赴美投資　工商協進會吳東亮：不會讓台灣空洞化

獲利衰退3成！金融業配息恐縮水？金管會主委沒否認

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀