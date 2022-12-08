高齡友善近半不滿意！憂居住弱勢、無電梯老屋成醫療偏鄉

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此外，台北市今（2022）年1月已率先進入超高齡都市，65歲以上長者自住戶佔12.4%，每8戶即有1戶是老人宅；平均屋齡逾37年，且半數以上均為無電梯住宅，雙老危機讓行動不便、失能長者成為居住弱勢族群，2樓以上恐成醫療偏鄉。
台灣人壽調查也發現，逾6成（61%）民眾期望透過補助並整合老舊公寓安裝電梯；有9成民眾因居住無電梯公寓須爬樓梯，因膝蓋關節不舒服，降低出門頻率與意願。
台灣人壽董事長鄭泰克表示，「老」是每個人都會面臨的課題，因此關心高齡議題、打造高齡友善環境就是關心自己的未來，這也是台灣人壽倡議高齡友善的初衷。行政院政委林萬億也提到，老房子不一定不好，但對老人的確相當不方便，2026年是台灣因應高齡化危機第一道關卡， 政府希望讓長照2.0能夠遍地開花，感謝台灣人壽的這項調查，讓我們看見高齡不友善的真正痛點。
台北市關渡醫院院長陳亮恭則強調，一個進步的社會要不著痕跡的讓全民都獲得該有的服務，創造適合全齡民眾居住的宜居環境更重要。政治大學地政系教授張金鶚認為長輩分為初老、中老及老老，每個階段的健康狀況及需求都不同，政府應提供多元的居住方式，才能讓長者在原來的生活圈安老。
中信金融管理學院校長施光訓則建議獨居浪潮來襲，愈早啟動退休金規劃與長照醫療癌症險安排，補足退休缺口，減少高齡不友善的困境。