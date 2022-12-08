中市結合購物節辦機車定檢抽好禮 千萬豪宅等你抽

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環保局公布參加抽獎必須具備資格，一是機車車籍登記於臺中市。二、完成111年機車排氣定檢。三、下載臺中購物節APP，並登錄參加今年度購物節活動。四、成為「台中好環保」Facebook粉絲團會員，並於抽獎活動訊息貼文頁面留言、按讚及分享，透過貼文連結（網址：https://reurl.cc/7p2VED）前往Google表單填寫個人資料送出，即可獲得抽獎資格，除了環保局提供總獎金13萬元獎項外，把握購物節活動，還有機會抽中豪宅大獎。
環保局強調，盧秀燕市長自107年底上任後，便積極治理轄內空污困境，藉由「藍天白雲行動計畫」採取多管齊下方式，以達成降低空氣污染物排放量。根據行政院環境保護署空品監測數據統計，今（111）年1至10月臺中市境內細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度僅12.8微克，較107年同期18.8微克，大幅減少6微克，改善幅度逾3成，是中南部第一個達成我國標準15微克的城市，同時符合日本國家空氣品質標準，積極守護全體市民健康。
環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。若機車已老舊且不堪使用，建議可採車輛汰換或到監理機關辦理報廢，避免因未定檢或檢驗不合格未複驗而受罰。