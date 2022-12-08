秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

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秘魯官方安第那（Andina）通訊社報導，博魯阿爾特1962年5月31日出生於阿普里馬克（Apurimac）地區的查爾萬卡（Chalhuanca）。
她是一名律師，擁有利馬聖馬丁大學（San Martin de Porres University）公證和登記法（Notarial and Registry Law）碩士學位，且有超過18年的專業經驗。
此外，博魯阿爾特還擁有行政法和公共管理、憲法、憲法程序法和人權方面的專業文憑，不僅如此，她還是一名庭外調解員。
博魯阿爾特在擔任發展和社會包容部長期間，強調自己致力於服務赤貧和弱勢群體，並表示願意與相關人士合作。
博魯阿爾特反對卡斯蒂約試圖解散國會，她在推特（Twitter）發文說，「這加劇了政治和制度危機，秘魯社會必須嚴格遵守法律才能予以克服」。
博魯阿爾特在宣誓就任新總統之後表示，她的首要任務將是解決政府腐敗問題。
她說：「發生了一場未遂政變…但未在政壇和街頭引發回響。」博魯阿爾特呼籲政治休戰，以建立一個民族團結的政府。
她說：「懇請大家給我空間和時間，來拯救這個國家。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111208