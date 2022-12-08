LINE FRIENDS小鎮來了！全球獨家開園 「7大必玩」曝光
錯過這檔就真的玩不到了！台灣全球獨家「LINE FRIENDS TOWN熊大的麗寶小鎮」即將在12/30正式開園，內涵7大必玩互動體驗區，像是高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」，透過手機就能發送祈福願望！明（12/9）起就可搶先在Trip.com上搶先預購熊大的麗寶小鎮主題樂園以及探索世界雙園套票，搶在12/30開園就能第一波進去打卡秀一波了！
記者汪睿琦/綜合報導
超萌LINE FRIENDS自從暑假降落麗寶樂園，打造話題爆棚的主題房，還有登上樂園內最大、最高的天空之夢摩天輪上，可愛的熊大、兔兔陪你在高空留下最美好的回憶。這回，LINE FRIENDS又獨家與麗寶樂園推出「熊大的麗寶小鎮」，LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，內含七大互動體驗區：高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」，透過手機就能發送祈福願望，投影在夜幕中，隨著炫麗繽紛的煙火一同綻放，讓願望實現、「莎莉躲貓貓」更是有著大小朋友最愛的巨型溜滑梯、一定會尖叫的繽紛球池。從高處溜下滑梯，投影在溜滑梯上的莎莉們還會隨著花瓣及滑動的速度出現不同的驚喜效果！
還有推薦旅客一定要朝聖求籤的「許願噴水池」、專屬客製化互動畫像「饅頭人藝術家」、及就是要一起來PK拼勝負的「minini大作戰」，各區皆運用聲光、體感融合的互動裝置，打造高沉浸式互動體驗，讓你一進小鎮就被滿滿可愛勢力近距離包圍，用聲光投影以及體感互動裝置，營造LINE FRIENDS明星們在小鎮上的各種日常，與熊大、兔兔、莎莉在各式不同的經典日常場景中創造許多美麗有趣的回憶。
兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔！小鎮中還更讓人瘋狂的還有令人捨不得吃掉熊大兔兔的美味Food Court 美食區及荷包君絕對會哭哭失守不保的PLAY LINE FRIENDS 官方商店等你來逛好買滿。
麗寶樂園指出，繼暑假推出的LINE FRIENDS主題房及主題車廂掀起一波魅力風潮外，在2022年末之際，麗寶樂園渡假區更為粉絲們準備了超大驚喜，位於探索世界內「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園即將在12月30日壓軸登場！攜手Trip.com平台從12/9起開賣，盛邀各位粉絲繼續來麗寶樂園感受LINE FRIENDS的可愛魅力。
說到主題樂園，民眾也絕不能錯過年底過生日的義大遊樂世界了！一整個12月義大都有優惠帶你玩好玩滿，像是一路到12/30的「聖誕HO禮」，推出聖誕快樂價每人720元（原價999元）；恰逢義大開園12年，還推出樂園生日價每人450元，限時兩天（12/17-12/18），各位要拚手速了；跨年少不了到樂園狂歡！義大尖叫跨年爽看煙火，入園兩人同行999元，購買VIP席次免跟人群人擠人看煙火（每人888元），購買VIP票的民眾還可獲贈樂園星光票1張；跨年看煙火還可以在高空上看！義大摩天輪煙火VIP包廂票每年也相當受歡迎，今年推出6人同行5999元，讓你可以與三五好友們在專屬的摩天輪車廂內近距離觀賞煙火。
另外，每個月的生日壽星免費玩樂園也不容錯過，各位12月的壽星們到12/31止，凡於現場票亭出示本人有生日及照片之證件，即可免費入園，再加送VIP通關券1份，陪同者還可享699元購票優惠。更多好康訊息可上義大遊樂世界官網掌握第一手資訊！