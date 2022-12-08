汽機車不守規則、無視行人　CNN稱台灣交通亂象有礙觀光

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報導提到，台灣光是去年就有2962人死於交通意外，相當於每10萬人就有12.67人死亡，死亡率相當於日本的6倍、英國的5倍；楊先生表示，行人通常會「被迫」走在車道上，自己剛回故鄉時曾在路上「差點被機車輾過」。
交通亂象不僅台人特別有感，內文提到包含美國、加拿大政府都對台灣的人車糾紛直言不諱，在給該國遊客的旅遊建議中，美國國務院警告欲訪台的美國旅客，「必須對穿梭於車流中的汽機車保持警惕，…過馬路時要提高警覺，因為許多駕駛並不尊重行人路權」；加拿大政府更直言，不少汽機車駕駛在路上橫衝直撞，「根本不遵守交通規則」。
儘管政府統計數據顯示，都市地區有42%的道路設有人行道，但現實情況是這些狹窄的人行道要不是被停滿汽機車，就是被路燈或變電箱檔住，還有店家會直接在門口擺上盆栽或招牌，而台灣人熟知的「騎樓」地面高低不平，更是影響了行人步行順暢性。作者批評，台灣無數的政府機構對這些道路的建設都擁有管轄權，這導致責任分工複雜化，基本上對於推動變革沒有太大幫助。
報導也向台灣交通安全協會副理事長林志學、國立成功大學教授鄭祖瑞、交通部道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴等人求證並尋求解決方法，他們提到台灣過去的道路現代化參考的是美國過去「車輛優先於行人」的道路設計指導方針，但在各國將弱勢用路人的需求納入道路設計時，台灣並未跟上回應行人、腳踏車騎士需求的道路更新浪潮。
內文也提到，儘管近年來台灣政府有了解決交通亂象的問題意識，但過於仰賴執法和零碎的改善策略如增設更多交通號誌和測速照相機，並不全然能發揮效果，專家認為重點應放在設施更完善的道路基礎設施，並加強對駕駛的教育。
作者推特底下也吸引曾造訪台灣的外國人留言討論，其中有久居台北的外國人形容台灣的交通「真的是地獄」，但也有遊客認為「人行道不是大問題」，交通路況並不算太差。