桑田佳祐慶祝出道35年！拿「路人的照片」當專輯封面
日本歌手桑田佳祐發行新專輯《會有那麼一天》精選輯，內容收錄他出道35年來暢銷經典代表作，推出就拿下公信榜冠軍專輯以及數位專輯第一名，並以15萬4000張銷售佳績寫下2022年男歌手首週最高紀錄。網友對精選輯封面上的女子感到好奇，頻頻詢問她的真實身分為何，桑田佳祐也在電台揭曉答案。
記者陳雅蘭/綜合報導
桑田佳祐日前在電台親自公開專輯封面的由來，表示經過一些波折，才選定該張照片當封面，他說：「我們的Director拿了很多張網路照片來問我，這樣的照片感覺怎麼樣？我指了幾張照片說這些還不錯，然後Director他就說他懂了。那些照片中，有幾張是外國人搭電車沐浴在夕陽中的感覺，在紅色座位的電車，然後閉著眼睛的照片。不知道是哪裡，就是國外的照片，我說這個不錯，有那種符合專輯名稱『會有那麼一天』的感覺。」
工作人員之後參考照片中的感覺拍攝，仍無法拍出相同氛圍。桑田佳祐說：「後來寄給我好幾張人物閉著眼睛的照片，我想照片裡那位是住在日本的外國人，那張照片是用手機拍的自拍照，而且其實只是示範的作品，就是範本，沒想到我竟然說這個好，就用這個！也許那位外國女性會嚇一跳，但我就決定用這張當封面了！」冠軍作品的封面只是示範樣本，令大家十分意外。《會有那麼一天》台壓盤已發行。