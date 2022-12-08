沒搶到陳耀訓蛋黃酥別哭！最後30個「法式國王派」免費搶
堪稱蛋黃酥界的愛馬仕的「陳耀訓蛋黃酥」上個月中在售票網站開賣隨即秒殺，讓全台再次掀起一波蛋黃酥風潮，許多饕客哀泣喊：「比演唱會還難搶！」當時沒搶到蛋黃酥的民眾別哭了！現在全台只剩30個熱銷「聖誕國王派」即將開搶，台中悅樂旅店今年首度攜手法朋烘焙甜點坊，獨家推出限定國王派，12/15至1/5期間訂購入住雙人房2880元起，每一房都可以領取1個國王派。以下資訊趕緊收藏，別再說搶不到扼腕了啦！
記者汪睿琦/綜合報導
國王派是法國相當道地的民間傳統糕點，每年1/6法國慶祝主顯節，每個家庭都需要吃上個國王派，若是吃到藏有瓷偶的幸運兒還能戴上皇冠享受一整年的好運，因此也成為與親人好友共度聖誕跨年聚會的美好象徵。時至今日這段美好的傳統也散播到世界各地，台灣的法朋烘焙甜點坊以最擅長的法式烘焙技藝，在今年推出經典、玄米德島地瓜兩款口味6吋國王派，11月開放預購不到一週就全部完售，讓大批饕客哀鴻遍野。
位於台中舊城區的台中悅樂旅店聽到民眾心聲，獨家爭取到最後僅剩的30個國王派要來回饋給忠實顧客們，限量6吋經典國王派可自由選擇三梯次時間預購或搭配住房專案領取，邀請民眾今年聖誕跨年一同品嚐法國經典甜品。
其中相當推薦的是法朋李依錫主廚特選義大利西西里島杏仁，打造香氣濃郁、風味鮮明的國王派內餡，搭配金黃酥脆的千層派皮，一口咬下酥脆派皮，豐富奶油香氣、杏仁甜味立刻在嘴中自然擴散，呈現細緻而多層次的風味變化，不論搭配茶或咖啡都是最佳組合，內藏的小瓷偶與皇冠道具更能隨時變身聚會活動的完美話題焦點。
說到聖誕節，絕對少不了享受純白雪景吧！位於台北南港的台北六福萬怡酒店偕同集團生活美學品牌「Elite Concept一禮莊園」，民眾可以在The Lounge 大廳酒吧享受「粉雪下的聖誕大餐」，每位售價1,380元起；敘日全日餐廳則提供二至四人的外帶聖誕餐，二人套餐售價2,280元，四人套餐售價3,880元，再送上極具耶誕氛圍感的花禮免費讓民眾帶回家。若喜愛到飯店過節的旅客也有福了，六福萬怡也於耶誕前夕至跨年期間，推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」售價9,999元，連住兩晚也只要12,023元，雙人一泊一食再送「Moët & Chandon酩悅香檳集團」旗下頂級氣泡酒Chandon 1瓶，歡迎民眾到飯店享受飄雪的濃濃耶誕氣氛。