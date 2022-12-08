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人才主動湧入台中市　盧秀燕笑：小內閣改組有點困擾

▲台中市長盧秀燕今主持2022台中購物節記者會，宣佈「突破兩百億、加碼抽百萬」。（圖／台中市政府提供，2022.12.08）
▲台中市長盧秀燕今主持2022台中購物節記者會，宣佈「突破兩百億、加碼抽百萬」。（圖／台中市政府提供，2022.12.08）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕在九合一大選大勝，不僅打破市長不連任魔咒，市府小內閣改組更是備受矚目。盧秀燕今證實，不僅有外縣市來借將，還有很多人才自願加入市府團隊，她笑著說「因為執政成績很好，所以有一點點困擾」，目前正進行綜合考量，一有結果會儘快宣佈。

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從政以來有「不敗女王」稱號的盧秀燕，競選連任拿下79萬9107票，得票率59.35%，且台中市29個行政區全贏。前天台中市政府在「2022縣市幸福指數大調查」獲六都施政滿意度第一，盧秀燕當場發下豪語「下屆要比這屆更好」！也讓她的小內閣改組更受矚目。

盧秀燕今（8日）主持2022台中購物節暨「突破兩百億 加碼抽百萬」記者會，受訪時表示，之所以會連任成功，代表過去4年小內閣施政受到市民肯定與支持，接下來會有局部改組，但不會像其他新當選縣市長是全面籌組。

▲盧秀燕透露，市府執政成績很好，讓她考量安排人才時「有一些些困擾」。（圖／台中市政府提供，2022.12.08）
▲盧秀燕透露，市府執政成績很好，讓她考量安排人才時「有一些些困擾」。（圖／台中市政府提供，2022.12.08）
她透露，讓自己比較困擾的，是台中市府執政成績很好，很多縣市政府來請教並借將，但更大的困擾，是大家認為台中市政府是一個有可以發揮、有所績效且穩定的政府組織，因此很多各方面人才自願加入市府團隊。她會依據整體施政狀況及下一階段目標，考慮如何延續過去成績，進行綜合的考量。

盧秀燕連任後，依規定現任局處首長及3位副市長都要在24日總辭，25日續任的盧秀燕，再聘任下屆市府首長，外界預料改組幅度不大，但相關人員目前都三緘其口。盧秀燕的一級主管有幾位從大學借調，目前傳出客委會主委江俊龍將回任中央大學教授；社會局長彭懷真是東海社工系教授，學校要求11月歸建。另傳出農業局長蔡精強已71歲，可能退休由農糧署官員接任。

外界評估，防疫績效卓著的衛生局長曾梓展、治理空污有成的環保局長陳宏益留任機會高。台中市警察局長蔡蒼柏明年一月將屆齡退休，應不在此波異動名單。此外，勞工局長張大春曾任文化局、社會局長等職務，行政經驗豐富資歷完整；民政局長吳世瑋幹練老成，兩人被看好更上一層樓。

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