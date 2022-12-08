人才主動湧入台中市　盧秀燕笑：小內閣改組有點困擾

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盧秀燕今（8日）主持2022台中購物節暨「突破兩百億 加碼抽百萬」記者會，受訪時表示，之所以會連任成功，代表過去4年小內閣施政受到市民肯定與支持，接下來會有局部改組，但不會像其他新當選縣市長是全面籌組。
她透露，讓自己比較困擾的，是台中市府執政成績很好，很多縣市政府來請教並借將，但更大的困擾，是大家認為台中市政府是一個有可以發揮、有所績效且穩定的政府組織，因此很多各方面人才自願加入市府團隊。她會依據整體施政狀況及下一階段目標，考慮如何延續過去成績，進行綜合的考量。
盧秀燕連任後，依規定現任局處首長及3位副市長都要在24日總辭，25日續任的盧秀燕，再聘任下屆市府首長，外界預料改組幅度不大，但相關人員目前都三緘其口。盧秀燕的一級主管有幾位從大學借調，目前傳出客委會主委江俊龍將回任中央大學教授；社會局長彭懷真是東海社工系教授，學校要求11月歸建。另傳出農業局長蔡精強已71歲，可能退休由農糧署官員接任。
外界評估，防疫績效卓著的衛生局長曾梓展、治理空污有成的環保局長陳宏益留任機會高。台中市警察局長蔡蒼柏明年一月將屆齡退休，應不在此波異動名單。此外，勞工局長張大春曾任文化局、社會局長等職務，行政經驗豐富資歷完整；民政局長吳世瑋幹練老成，兩人被看好更上一層樓。