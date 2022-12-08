美國防授權法案百億美元助台防衛 外交部：持續關注進展
美國國會公布協商定案版「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023），計劃未來5年提供台灣100億美元軍援、且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。對此，外交部今（8）日表示，目前由於該法案仍待兩院院會表決，外交部將持續關注後續進展。
記者呂炯昌／台北報導
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，有關美國聯邦參、眾兩院軍事委員會於美東時間6日晚間9時正式公布「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）兩院協商版本案文事，外交部對美國國會持續展現對台灣安全的強勁支持表示由衷感謝。
歐江安指出，目前由於該法案仍待兩院院會表決，外交部將持續關注後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待該項法案在本屆美國國會會期屆滿前得以順利完成立法；外交部將持續努力，全面深化台美友好夥伴關係，確保台海安全，以及印太區域的自由開放與和平穩定。
另外，媒體詢問日本自民黨政調會長萩生田光一是否將訪台，歐江安表示，臺灣日本關係協會與日本台灣交流協會台北事務所確實正在合力籌辦11日在圓山飯店舉行的「台日關係永續論壇」，至於具體的邀訪貴賓及辦理情形，日台交協與台日協應該會在近日內對外發佈新聞稿及新聞採訪通知。