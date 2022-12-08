TikTok個資外洩頻傳！各國政府祭「抖音禁令」大規模開鍘

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儘管TikTok極力與母公司字節跳動和抖音切割，強調資料都儲存在美國，中國官方絕對沒有權限能接觸或取得美國本土用戶的個人資料，但其母公司屢次和中共黨政軍有高度關聯，始終無法獲得歐美各國真正信任，報導曝光前各國就已經對其資安擔憂，也促進了各國對TikTok祭出限制性規範，美國更有不少議員與州政府高喊全面禁用。
美國
從前總統川普至現任總統拜登執政期間，美官員數度對TikTok資安提出疑慮。川普就任時期曾簽署行政命令，揚言封殺TikTok，其國務卿蓬佩奧也表示禁令將不會只針對特定企業（指TikTok），而是任何與中資相關的資安問題都會納入考量；不過拜登任後以該命令未合理執行為由，於去年6月撤銷，同時簽署了一份新規定用以應對這些「國外應用程式」，Tiktok與華府雙方目前陷入膠著僵局，協議基本同意TikTok的美國用戶數據，將存儲於甲骨文公司設在美國的伺服器，限制TikTok直接取得相關資料。
包含美國聯邦通訊委員會（FCC）資深共和黨成員卡爾（Brendan Carr）、聯邦調查局局長雷 （Christopher Wray）等專家都一再指出，用戶個資流入中國的風險恐怕危及國安，要求政府全面禁用TikTok避免對美國國安造成隱患，維州民主黨參議員華納（Mark Warner）和佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）也試圖推動立法，禁止TikTok等與中共有高度關聯的社群媒體公司在美國營運。
美國軍方在2020年就以國安威脅為由，祭出抖音禁令，要求與政府有關的所有裝置一率禁用，也呼籲軍方人員及家屬私人手機移除TikTok；目前也有5州政府下達了TikTok禁令，包含南達科他、南卡羅萊納、馬里蘭、威斯康辛州以及今加入的德州，這些州政府要求各局處主管徹查和宣導，禁止下屬在公派設備上使用TikTok，範圍包含手機、筆電、平板電腦與桌上型電腦。
英國
英國議會在今年8月關閉TikTok帳號，原因是有議員針對用戶資料風險提出憂慮，9月時英國又發現TikTok可以在未經父母同意的情況下，取得13歲以下兒童的數據，違反了英國的數據保護法，因此可能遭到開罰2700萬英鎊（約新台幣9億2600萬元），今年11月初，TikTok也坦承中國部分員工有權限取得英國及歐盟用戶個資，加深了英國各界對數據與個資的擔憂。
澳洲
不只美國、歐洲等用戶數據被看光光，澳洲媒體「金融評論」報導揭露，TikTok的中國員工同樣可以取得澳洲用戶數據，TikTok澳洲公司也承認中國員工可以查閱澳洲用戶的數據，但強調絕不會向中國政府提供相關數據。
隸屬情報安全聯合委員會的澳洲參議員派特森（James Paterson）對此便向TikTok澳洲公司高層質詢用戶數據安全，並指責政府若無法解決與中國社交平台有關的國安問題，那麼就該在澳洲全面禁用TikTok。澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）也認同，並警告用戶使用時TikTok該謹慎小心。
印度
印度則是在與中國邊境對峙交惡過後，早在2020年就以「國安與國民隱私風險」為由，宣布包含TikTok、微信與百度在內的59個中國APP正式被「封鎖下架」，儘管印度有超過1億人都是抖音的活躍用戶。而在印度政府禁止最熱門的短影音平台過後，民眾改用印度自家開發的類似短影音平台，因為有多個本土語言版本，在地用戶反而越來越多，甚至吸引Google、微軟（Microsoft）和推特關注。