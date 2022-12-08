宋慧喬被霸凌拖去頂樓！發毛畫面曝光 展開《黑暗》報復
宋慧喬主演新作《黑暗榮耀》（The Glory）開播在即，她劇中飾演高中被同儕霸凌的文東恩，長大後當上小學老師，並展開復仇計畫，該劇正式預告今（8日）公開，宋慧喬被綑綁棄置頂樓、復仇冷笑尖叫的畫面一一曝光。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀》首支預告中，宋慧喬說著：「某些仇恨，跟渴望很像，不可能擺脫得掉。要是有人，或有東西想幫我呢？」而她的出現，令當年的霸凌主導者林智妍數度崩潰；宋慧喬甚至對著一位女性說：「怎麼辦？他說妳要下地獄。」隨後冷笑、拍手尖叫，畫面令觀眾不寒而慄。
劇中，廉惠蘭飾演的姜賢南，跟宋慧喬在高中時期都是霸凌受害者，廉惠蘭對著宋慧喬說：「請幫我殺人。」失控、憤怒情緒難掩，宋慧喬最後更表示：「我現在很興奮！我們一起慢慢老死吧！」
宋慧喬日前拍攝《黑暗榮耀》時，接受雜誌訪問表示：「這部作品是我首次嘗試的復仇題材，作品的色彩與角色都跟我現在不一樣，所以很期待演戲過程中，能展現出我的新表情跟情感。」宋慧喬同時感謝金銀淑寫出一流劇本，該劇將於12月30日在Netflix獨家播出。
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