利菁鬆口「20年婚姻觸礁」　提離婚嘆：很久沒一個人生活

超渣男星劈5女！妻子「3年生3胎」崩潰：願明年做回自己

▲世紀渣男張致恒的妻子雯雯崩潰發文，疑似發生婚變，準備離婚。（圖／翻攝自張致恒、雯雯IG）
▲世紀渣男張致恒的妻子雯雯崩潰發文，疑似發生婚變，準備離婚。（圖／翻攝自張致恒、雯雯IG）

娛樂中心/綜合報導

38歲香港男星張致恒（Steven），過去以偶像男團「BOYZ」出道走紅，並在2019年和粉絲雯雯結婚，結果卻一口氣爆出劈腿5女等負面新聞，被外界嘲諷為「世紀渣男」，也讓夫妻倆的婚姻備受關注。怎料，老婆雯雯昨（7）日突然情緒崩潰，3年生下3胎的她，坦承對這段婚姻已經忍無可忍，盼望明年能夠做回自己，疑似婚變準備離婚。

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昨日一早，雯雯在IG限時動態上發出黑底白字文，她說可以當她精神出問題，或是拿來當成新聞，「但我可以很肯定的說，已經到了我的極限，全部也已經到了我底線」，並澄清不是因為老公玩女人，而是兩人的性格無法溝通、無法容忍。

▲世紀渣男張致恒的妻子雯雯崩潰發文，疑似發生婚變，準備離婚。（圖／翻攝自張致恒、雯雯IG）
▲張致恒婚後負面消息不斷。如今妻子也忍無可忍，崩潰發文抱怨。（圖／翻攝自張致恒、雯雯IG）
雯雯表示，從單親家庭長大的她，以為努力堅持就能撐過去，但現在才發現真的勉強不來，原來每天面對這個人可以這麼累，最後更留下一句，「2023年一定可以做回自己，有好的開始，大家最喜歡說我活該、選錯人，沒試過又怎麼知道結果？」雖然雯雯並未說到離婚，但貼文裡的一字一句似乎都透露已經對婚姻感到崩潰與倦怠。

此外，多家香港媒體都提到，雯雯早就取消追蹤張致恒的社群網站，並刪除所有出現老公的照片或影片，婚變傳聞不脛而走，如今又再度發文抱怨，也讓外界猜測雙方這次可能就要簽字離婚。（編輯：詹鎰睿）

▲張致恒2年多前被爆劈腿5女，但粉絲雯雯仍與他閃婚，並生下2個兒子。（圖／張致恒IG）
▲張致恒被爆劈腿5女，但當時粉絲雯雯仍與他閃婚，並在3年內拼出3位孩子。（圖／翻攝自張致恒IG）

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