為晶片犯台？中國學者陸續喊搶下台積電 、即將解放台灣
台積電在全球半導體業舉足輕重，在美國政府推出晶片法案、有意回歸「美國製造」後，台積電亞利桑那州廠成為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。中國國內也有不少人關注台積電在美設廠消息，除了曾有經濟學家要中國把台積電搶到手外，還有評論人士稱是因為全世界有共識「中國將會在2027年前解放台灣」，台積電才赴美設廠。
國際中心楊智傑／綜合報導
台積電創辦人張忠謀、美國總統拜登、蘋果公司執行長庫克等人周二在亞利桑那州聚首，共同參加台積電首批機台設備到廠上機典禮，庫克更稱「蘋果將成為該廠最大客戶」，由此可見「護國神山」台積電在供應鏈上愈來愈重要，台灣在中美競爭關係中的地位也愈發關鍵。
擁有濃厚官派背景、在中國智庫「國際經濟交流中心」擔任總經濟師的中國知名經濟學家陳文玲今年5月底提到中美關係時指出，在美國等西方國家像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，「一定要收復台灣」。
她強調尤其是在產業鏈、供應鏈重構方面，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」，陳文玲警告「它們（台積電）正加快向美國轉移，要在美國建立六個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現。」
自稱中國科技產業分析師的「飛象網」執行長項立剛4日更在微博發文表示，台積電之所以會在美國先後導入5奈米及3奈米製程，是因為全世界有共識「中國將會在2027年前解放台灣」，而美國經過評估後認為「擋不過中國的軍事實力」才將台灣拋棄，打算將台積電的先進製程搬空。