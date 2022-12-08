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台普威率先完成台電最大儲能案　能源轉型再進一步！

▲台普威能源提供安全且穩定的儲能系統，加上實際安裝、調機、運轉與維運之專業經驗，才能承擔此艱鉅任務。（圖／品牌提供）
▲台普威能源提供安全且穩定的儲能系統，加上實際安裝、調機、運轉與維運之專業經驗，才能承擔此艱鉅任務。（圖／品牌提供）

本報訊

台普威能源統包與建置規劃之台電路園變電所儲能系統裝置容量達20MW，為全國首座完工的變電所大型儲能案場。9月份台普威以優異的高性能，以高於標準的數據通過台電性能測試及驗證，更率先完成UL9540現場驗收試驗報告，並達噪音、電磁波規範標準。

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10月份經過台電三週嚴格的竣工檢查，並無發現任何可能影響加入系統的重大缺失或安全缺失，因此台電同意台普威路園儲能於12/08正式加入系統。並即進入第四階段，儲能管理系統720小時可靠度試驗與儲能系統30日曆天可靠度測試，路園變電所台普威儲能系統取得多項全國第一之實績，實屬難得。

一百一十一年十二月八日，台普威能源營運長李威儀、南區施工處呂處長世彬、高屏供電處劉處長國才、輸工處蔡曜鍠組長與高屏供吳瑞文經理等，偕同台電輸變電工程處、南區施工處、高屏供電處及路北與台普威能源股份有限公司工作伙伴，於高雄市路竹區路園一次配電變電所舉行加入系統祈福儀式。

在全球淨零排放趨勢下，臺灣致力於能源轉型，積極開發再生能源。然而，再生能源之間歇性及不易預測特性，將對電力系統產生一定程度衝擊。因此為了強化電網頻率穩定度，平滑化再生能源之輸出，具有快速反應及電能暫存特性之儲能系統，即成為協調再生能源與負載即時平衡的關鍵角色。

早在107年，台電已開始研究如何將儲能應用在電網中，同時也積極推動於台電自有的再生能源案場及變電所中，建置數個儲能系統，並獲能源局前瞻基礎建設計畫的挹注。計畫經費預定自110到114年分期撥付，共投資14.42億經費，加上台電自籌73.68億，總計達88.1億。

其中，台電蕭副總勝任指揮輸供電事業部，主導140MW之規畫建置，包含：路園變電儲能系統20MW、龍潭變電儲能系統60 MW、冬山變電儲能系統60MW。111年上線並正式加入系統運轉的，即是由台普威承包建置於路園變電所的20MW儲能系統。

▲台電路園變電所儲能系統裝置容量達20MW，為全國首座完工的變電所大型儲能案場，十分具有指標性意義。（圖／品牌提供）
▲台電路園變電所儲能系統裝置容量達20MW，為全國首座完工的變電所大型儲能案場，十分具有指標性意義。（圖／品牌提供）
高雄的路園變電所台普威儲能系統自110年11月底開始進行建置，於今年12月正式加入系統，前後歷時一年，「因應時間提前，台電和廠商互相幫助、設法趕工，組員還曾在週日夜間11點傳訊息給我，說明施工圖審查進度。」輸變電工程處南區施工處變電二組經理翁松君說。

所有的儲能系統，於建置時都會有消防安全的考量，在國際間已有多起儲能系統致災的案例，「儲能系統最重要的是降低災害風險，因此都是以高標準訂定相關規格。」規劃變電技術組組長蔡曜鍠說明台電對安全的重視。根據台電要求，安全評估分為4個階段，首先在承包商的計畫書中，必須寫明所有元件規格及安規說明；其次是得標後要提送風險評估報告書，報告書中必需載明可能的風險及降低災害的方法；第三階段安裝時必需按照所提計畫書進行採購及安裝，並確保按照核定的圖面施工；最後則是進行安全及性能測試。「台電會逐一驗證安全性，才會允許送電。」

台普威能源李威儀營運長表示，台普威能源提供安全且穩定的儲能系統，加上實際安裝、調機、運轉與維運之專業經驗，才能承擔此艱鉅任務。此外，台普威能源專業人員已取得國際大廠授權之相關技師證照，並且定期接受其教育訓練與考試，以確保儲能系統長期運轉之安全與穩定性。

依據經濟部標準局於111年11月14日公告「戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證相關規定」，路園變電所台普威儲能系統已提前完成UL9540現場驗收試驗，為全國首家於台電變電所內竣工之儲能系統，並符合經濟部111年9月13日公布「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」之案場。

為因應國內對儲能系統之強大需求，台普威能源陸續取得世界前四大儲能設備廠商的支持，將最新架構之儲能系統導入國內。除再次強化安全之外，亦能達到快速安裝、有效運維並大幅縮小用地面積之需求，更可提供增強型控制邏輯（E-dReg）。如此一來，儲能除既有AFC自動調頻功能，更同時擁有可接受台電調度的雙重邏輯。在路園案後，台普威能源緊接將於年底開始建置200MW日前輔助服務案場，計畫112~113年陸續完工。另於民國111年11月4日，成功取得經濟部能源局第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，台普威將繼續成為台灣儲能業界的先行領導者。

▲左一南區施工處翁松君經理左二輸工處蔡曜鍠組長左三南區施工處呂處長世彬右一台普威能源營運長李威儀、右二高屏供電處劉處長國才右三高屏供電處吳瑞文經理右四高屏供電處宋振豪經理。（圖／品牌提供）
▲左一南區施工處翁松君經理左二輸工處蔡曜鍠組長左三南區施工處呂處長世彬右一台普威能源營運長李威儀、右二高屏供電處劉處長國才右三高屏供電處吳瑞文經理右四高屏供電處宋振豪經理。（圖／品牌提供）

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