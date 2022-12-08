台普威率先完成台電最大儲能案　能源轉型再進一步！

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一百一十一年十二月八日，台普威能源營運長李威儀、南區施工處呂處長世彬、高屏供電處劉處長國才、輸工處蔡曜鍠組長與高屏供吳瑞文經理等，偕同台電輸變電工程處、南區施工處、高屏供電處及路北與台普威能源股份有限公司工作伙伴，於高雄市路竹區路園一次配電變電所舉行加入系統祈福儀式。
在全球淨零排放趨勢下，臺灣致力於能源轉型，積極開發再生能源。然而，再生能源之間歇性及不易預測特性，將對電力系統產生一定程度衝擊。因此為了強化電網頻率穩定度，平滑化再生能源之輸出，具有快速反應及電能暫存特性之儲能系統，即成為協調再生能源與負載即時平衡的關鍵角色。
早在107年，台電已開始研究如何將儲能應用在電網中，同時也積極推動於台電自有的再生能源案場及變電所中，建置數個儲能系統，並獲能源局前瞻基礎建設計畫的挹注。計畫經費預定自110到114年分期撥付，共投資14.42億經費，加上台電自籌73.68億，總計達88.1億。
其中，台電蕭副總勝任指揮輸供電事業部，主導140MW之規畫建置，包含：路園變電儲能系統20MW、龍潭變電儲能系統60 MW、冬山變電儲能系統60MW。111年上線並正式加入系統運轉的，即是由台普威承包建置於路園變電所的20MW儲能系統。
高雄的路園變電所台普威儲能系統自110年11月底開始進行建置，於今年12月正式加入系統，前後歷時一年，「因應時間提前，台電和廠商互相幫助、設法趕工，組員還曾在週日夜間11點傳訊息給我，說明施工圖審查進度。」輸變電工程處南區施工處變電二組經理翁松君說。
所有的儲能系統，於建置時都會有消防安全的考量，在國際間已有多起儲能系統致災的案例，「儲能系統最重要的是降低災害風險，因此都是以高標準訂定相關規格。」規劃變電技術組組長蔡曜鍠說明台電對安全的重視。根據台電要求，安全評估分為4個階段，首先在承包商的計畫書中，必須寫明所有元件規格及安規說明；其次是得標後要提送風險評估報告書，報告書中必需載明可能的風險及降低災害的方法；第三階段安裝時必需按照所提計畫書進行採購及安裝，並確保按照核定的圖面施工；最後則是進行安全及性能測試。「台電會逐一驗證安全性，才會允許送電。」
台普威能源李威儀營運長表示，台普威能源提供安全且穩定的儲能系統，加上實際安裝、調機、運轉與維運之專業經驗，才能承擔此艱鉅任務。此外，台普威能源專業人員已取得國際大廠授權之相關技師證照，並且定期接受其教育訓練與考試，以確保儲能系統長期運轉之安全與穩定性。
依據經濟部標準局於111年11月14日公告「戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證相關規定」，路園變電所台普威儲能系統已提前完成UL9540現場驗收試驗，為全國首家於台電變電所內竣工之儲能系統，並符合經濟部111年9月13日公布「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」之案場。
為因應國內對儲能系統之強大需求，台普威能源陸續取得世界前四大儲能設備廠商的支持，將最新架構之儲能系統導入國內。除再次強化安全之外，亦能達到快速安裝、有效運維並大幅縮小用地面積之需求，更可提供增強型控制邏輯（E-dReg）。如此一來，儲能除既有AFC自動調頻功能，更同時擁有可接受台電調度的雙重邏輯。在路園案後，台普威能源緊接將於年底開始建置200MW日前輔助服務案場，計畫112~113年陸續完工。另於民國111年11月4日，成功取得經濟部能源局第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，台普威將繼續成為台灣儲能業界的先行領導者。