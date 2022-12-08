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特企／2022傑出店長出爐！39位店長突破重圍獲殊榮

▲台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第25屆「全國商店傑出店長選拔」活動。（圖／品牌提供）
▲台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第25屆「全國商店傑出店長選拔」活動。（圖／品牌提供）

本報訊

連鎖業奧斯卡「2022傑出店長」選拔活動，在今年疫情波動、景氣趨緩及企業衝刺業績等多重壓力下，各大知名連鎖企業積極鼓勵優秀店長逆勢前進，歷經半年重重關卡考驗，39位店長突破重圍當選傑出店長。堅持不懈，持續奮戰，麥當勞、屈臣氏、麗嬰房、台灣大哥大、燦坤等整體表現比以往亮眼。信義房屋、遠傳電信、台灣大哥大、康是美、屈臣氏、麗嬰房、統一超商、全家便利商店、麥當勞等企業平均有兩位以上當選傑出店長。首度參選的經典數位印刷，及重返戰場的麗嬰房、優尼聖等店長表現出色，奪下佳績。

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台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第25屆「全國商店傑出店長選拔」活動，三年來受疫情衝擊，堅持店長人才培育工作不能間斷，做好防疫，持續推動選拔活動，因為愈在困難時刻，愈應鼓勵店長有努力目標。近兩年將社區清掃項目調整為防疫新生活運動，進行門市清掃，打造安心環境。多數領導品牌看重人才培育，今年參選人數比去年增加，共有171位優良店長參賽。

歷經半年激烈競賽，傑店當選率約兩成。這項活動獲歷任總統肯定，總統每年接見傑出店長並公開表揚。年度傑出店長已是連鎖業店長追求的最高榮譽。力挺店長，是連鎖企業董事長及CEO高度重視的價值，後疫情時代，虛實融合OMO發展，店長的角色更重要，無疑是第一線落實品牌價值的推手。

各企業都推派強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是：信義房屋洪薏珺、遠通電收梁琇琪、康是美陳姿廷、全家便利商店吳宛倩、麥當勞彭仲萱。

傑出店長選拔的各項競賽規定，包括：店務心得及創新經營點子等書面評核，透過SGS國際服務驗證進行門市服務品質評核，還有公益服務、門市清掃以及面試等。今年有6家參選門市店長獲得服務品質評核滿分，落實防疫、專業技術、有溫度的感性服務仍是品牌吸引顧客的核心關鍵。

全國商店傑出店長選拔活動是寓意深遠的「人才價值工程」，推動產業共同成長。台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，從2022傑店選拔結果看出，後疫情時代，企業決勝的關鍵仍是人才素質，虛實融合全面開攻，強化體驗，專業SOP只是基本功，不斷客製化滿足顧客需求，積極展現個性風格，是店長經營能力再進化的目標。連鎖業應持續創新，真實感動，才有助創造新一波的成長動能。

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