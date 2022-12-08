特企／2022傑出店長出爐！39位店長突破重圍獲殊榮

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歷經半年激烈競賽，傑店當選率約兩成。這項活動獲歷任總統肯定，總統每年接見傑出店長並公開表揚。年度傑出店長已是連鎖業店長追求的最高榮譽。力挺店長，是連鎖企業董事長及CEO高度重視的價值，後疫情時代，虛實融合OMO發展，店長的角色更重要，無疑是第一線落實品牌價值的推手。
各企業都推派強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是：信義房屋洪薏珺、遠通電收梁琇琪、康是美陳姿廷、全家便利商店吳宛倩、麥當勞彭仲萱。
傑出店長選拔的各項競賽規定，包括：店務心得及創新經營點子等書面評核，透過SGS國際服務驗證進行門市服務品質評核，還有公益服務、門市清掃以及面試等。今年有6家參選門市店長獲得服務品質評核滿分，落實防疫、專業技術、有溫度的感性服務仍是品牌吸引顧客的核心關鍵。
全國商店傑出店長選拔活動是寓意深遠的「人才價值工程」，推動產業共同成長。台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，從2022傑店選拔結果看出，後疫情時代，企業決勝的關鍵仍是人才素質，虛實融合全面開攻，強化體驗，專業SOP只是基本功，不斷客製化滿足顧客需求，積極展現個性風格，是店長經營能力再進化的目標。連鎖業應持續創新，真實感動，才有助創造新一波的成長動能。