跨年不另訂新規定！王必勝：戶外「3情況」建議佩戴口罩
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增15,283例COVID-19確定病例，分別為15,227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。國內疫情持續下降，指揮中心也已經於12/1解除戶外口罩令，不過隨著聖誕節、跨年等活動到來，外界關心是否會另增相關規定。對此，指揮官王必勝表示，不會特別針對跨年活動規範，但也公布了戶外佩戴口罩建議，3種情況建議民眾還是戴上口罩。
編輯中心/綜合報導
指揮中心公布戶外佩戴口罩建議，自己有相關症狀、人潮擁擠無法保持社交距離、場所通風不良，若有以上3種情況，建議民眾在戶外還是要戴上口罩。
王必勝表示，這幾天觀察民眾自主戴上口罩的比例很高，這對防疫是好事。針對跨年或是聖誕節等大型活動，指揮中心不會一一提出相關規範，而是統一提出戶外佩戴口罩建議，符合上訴3情況就還是要把口罩戴好。王必勝也指出，若各地主辦單位有訂定規範，那民眾就應尊重主辦單位，遵守相關規則。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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