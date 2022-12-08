IKEA絕版品「4折出清」！限時20天開搶 必收清單整理包
年末IKEA絕版出清又來了！即日起至12/28連續20天，眾多商品限時限量最低4折起，整頓家裡、更新居家布置免花大錢，也能輕鬆把家裡煥然一新，不僅有眾多時用小物銅板價格，免50元就能入手，還有許多大型家具用品，像是床包、收納櫃、書桌、扶手椅等通通絕版出清。除了實體門市外，官網也有絕版品出清活動，在12/28前於IKEA線上官網消費滿14,000元，即享有免運優惠。同時，特力家品聯合特賣會於12/8至12/21止，網羅眾多國際知名家電、寢飾與鍋具共計15大國際品牌，最低2折起，分別於台北、台中兩地同步舉辦快閃聯合特賣。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA這次出清特價必買清單包括，藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元，特價15,000元，現省$9,900，椅墊含獨立筒彈簧，厚實又好坐，搭配如天鵝絨般的柔軟布套，現在購入現省近萬元；還有經典熱銷的KOARP扶手椅，原價5,990元，特價2,450元，現省3,540元，含高回彈泡棉，增添柔軟和舒適感；HAVSTA子母桌 2件組原價4,299元，特價1,699元，現省2,600元，使用實心松木材質製作，可以分開擺放或堆疊收起節省空間；簡約設計風格的SMÅGÖRA書桌/工作桌，原價1,990元，特價990元，現省1,000元，桌面空間十足，可用於讀書、手工或梳妝台等都適合。
寒冷的冬季來臨，不能缺少溫暖的寢織好物！具有厚實絨毛觸感的TORRILD短毛地毯，原價2,299元，特價890元，現省1,409元；ÄNGSKLOCKA雙人被套組，原價1,999元，特價799元，現省1,200元；LENDA窗簾附布腰 2件裝，原價1,199元，特價479元，現省720元；高保暖度與高CP值的INGRUN萬用毯，原價699元，特價只要189元，現省510元；LIXHULT
金屬收納櫃，原價549元，特價200元，現省349元。
銅板價好物包括，KORKEN玻璃瓶，特價25元；KRÖSAMOS沙拉匙不鏽鋼餐具2件組，特價65元；ASPSKOG香氛杯狀蠟燭，特價25元；DEKAD鬧鐘，特價59元；SLÄT切蛋器，特價15元；LURVIG寵物屋，特價79元。
同時，特力家品聯合特賣於今（8）日登場，包括Wedgwood超細纖維印花毯(原價9,980元 特價599元)，最低打到0.6折，主婦口碑激推WMF PERFECT RDS 快力鍋二件套組4折(原價14,500元，特價5,800元)，日本點心界第一熱銷Vitantonio多功能電烤盤3.8折(原價4,980元，特價1,899元)，韓國Winix輕巧型病毒剋星10坪空氣清淨機3折(原價7,990元，特價2,390元)，誠意十足的超殺優惠，絕對是居家愛好者必逛、手刀挖寶的好時機！
特力家品聯合特賣-台北場
日期: 12/8(四)~12/21(三)，12天
地點: SOGO百貨復興館 7樓 City Hall
特力家品聯合特賣-台中場
日期: 12/8(四)~12/15(四)，8天
地點:Top City台中大遠百 11樓海洋互動區