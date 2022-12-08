中國封控鬆綁！王必勝：將造成疫情混亂 建議4族群返台
中國近期疫情仍處於高峰，不過中共當局7日發布10項優化防疫措施，多地都要放寬管制。對此，指揮官王必勝認為，未來中國防疫鬆綁將會造成一波疫情混亂，建議未來3個月在中國大陸的國人，包含「高齡者、本身有嚴重疾病需要就醫、未完整接種疫苗或家裡有幼兒者」建議返國，就醫較便利之外，這4大族群也建議補打疫苗。
編輯中心/綜合報導
王必勝指出，對岸推出10點防控原則，看來會比原先管控放鬆很多，預期會有一波疫情起來，但是根據官方數據，確診數字都在下降中，推測可能和很多篩檢站撤掉有關，各地通報到中央的流程不清楚是否順暢，快篩供給狀況也不明，確診率下降應為短期效應。
王必勝表示，所有國家經歷第一波疫情都會有混亂，尤其在醫療量能上會產生醫療排擠，根據國際期刊分析，尖峰時刻中國加護病房需要110萬床，但實際上應該統計起來只有6萬可用，因此屆時恐有醫療排擠的問題。
王必勝建議，在中國的國人，若屬高齡、有嚴重疾病需要就醫、尚未完整接種疫苗者，及家中有幼兒者，都可以先返國，就醫上會比較便利，同時把疫苗打好。
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