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秘魯政治動盪　國際反應一次看

▲秘魯副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲秘魯副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社利馬7日綜合外電報導）秘魯總統卡斯蒂約為繼續掌權試圖解散國會，引發國內外強烈反彈，最終難逃彈劾解職並遭逮捕的命運。副手博魯阿爾特就職總統後，美國發文盛讚秘魯制度與民政當局確保民主穩定。

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秘魯政局今天經歷動盪的一天。這一天的焦點原本是國會針對貪汙指控對總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）進行彈劾動議表決。

然而，卡斯蒂約搶先一步宣布解散國會、籌組緊急政府。他這一步讓各黨派政治領袖大感錯愕，包括他自己的政治盟友，且被廣泛視為是他為了繼續掌權而「企圖政變」。

多位內閣部長因此先後辭職，最高法院宣布卡斯蒂約解散國會之舉違憲，秘魯武裝部隊和警察也發布聯合聲明說他們不會支持卡斯蒂約。

最後，53歲的卡斯蒂約還是無法逃過遭國會彈劾的命運，最終被捕，由60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓成為秘魯第一位女總統。

針對博魯阿爾特接任秘魯總統，美國表達樂見之意。國務院發言人在聲明中說：「我們讚揚秘魯的制度與民政當局確保民主穩定，在總統博魯阿爾特承諾籌組的團結政府執政下，我們將持續支持秘魯。」

以下是綜合路透社、美聯社以及美國有線電視新聞網（CNN）針對國際間對秘魯今天這場風暴反應的整理：

卡斯蒂約宣布解散國會後，當時還是副總統的博魯阿爾特在社群網站推特（Twitter）發文批評卡斯蒂約，說他解散國會的計畫是「政變，加劇國內的政治與制度危機，秘魯社會將必須嚴守法律來予以克服」。

美國駐秘魯大使肯娜（Lisa Kenna）推文說，美國敦促卡斯蒂約「收回」成命，「讓秘魯民主制度依據憲法運作」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，美國「將持續反對，並直接了當的抵制任何有違秘魯憲法的行為，以及任何破壞秘魯民主的行徑」。

阿根廷外交部在推特發表聲明，對秘魯的政治危機「深表關切」。巴西外交部發布聲明說，卡斯蒂約的行為「有悖於秘魯的憲法架構，違反了民主與法治」。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）推文說，有鑒於秘魯最近發生的事件，墨西哥決定原定14日在利馬召開的「太平洋聯盟」（Pacific Alliance）峰會延後舉行。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）的政府對秘魯政治情勢感到遺憾，相信這場危機將能透過民主機制解決。西班牙政府強烈譴責破壞憲秩序的行為，並祝賀秘魯重返民主正軌。

然而，國際間也有人聲援卡斯蒂約。玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）說：「打從一開始，秘魯右翼就試圖推翻一個民選政府，這個政府是由人民、與尋求社會更具包容性與正義的勞工階級選出。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）也在推特發文說：「我們對影響姊妹國秘魯共和國的政治危機深感關切。」

「過失與成功之外，我們的兄弟卡斯蒂約與他的家人理應獲得人道對待。這再度證明了，秘魯權貴與美帝無法接受工會領袖和原住民可以出頭領導政府。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111208

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