太平洋黑鮪產卵洄游　水試所首度記錄行為特徵

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水試所表示，太平洋黑鮪3歲魚即可達性成熟，其主要產卵場有二，其一為西北太平洋菲律賓海之沖繩延伸至臺灣東部海域，產卵季節為4月中旬至7月初；另一為日本海南部，產卵期為6月中旬至8月初。在日本海南部孵化的太平洋黑鮪幼魚，有兩種方式往東太平洋洄游，分別為經由往北穿越津輕海峽至親潮與黑潮交會區，以及往南經日本與韓國間之對馬海峽至東海，往東沿著日本沿岸黑潮往北，最終皆抵達親潮與黑潮交會區，再順著黑潮延伸往東太平洋方向洄游，經1-2年大尺度跨越太平洋洄游至下加利福尼亞進行攝食及成長。幾年後再進行跨越太平洋洄游，回到西北太平洋臺灣東部及日本海進行產卵。
水試所表示，由於太平洋黑鮪生活史不同階段都會被不同國家所利用，北太平洋鮪類及似鮪類國際科學委員會(ISC)遂自2011年起開始擬定漁業管理措施。根據2022年ISC太平洋黑鮪資源評估報告指出，雖然近幾年其產卵母魚族群量逐漸恢復，但整體資源量仍處於過漁(overfished)狀況且有持續性過漁跡象。
水試所透露，中西太平洋漁業委員會(WCPFC)經科學家評估後，確認造成資源衰退的主要壓力是來自捕撈幼魚的漁業。水試所針對WCPFC的評估表示，太平洋黑鮪是我國中小型延繩釣漁船之季節性捕撈的高經濟魚種，每年4到6月在東部及東南海域漁獲之黑鮪皆已達性成熟階段6歲以上，亦即臺灣係以捕撈成魚為主，對於成魚之族群動態解析為刻不容緩的課題。
水試所說明，為進一步解明太平洋黑鮪的產卵洄游特徵與生態習性，該所嘗試進行其衛星標識放流試驗，歷經5年的努力，在2021年5月成功將彈脫型衛星標識記錄器配置於3尾太平洋黑鮪成魚（編號#202621、約200公斤；#201097、約300公斤及#201098、約180公斤），該些標識器分別歷經53天17小時、13天4小時及60天16小時後彈脫，累計資料記錄時間達127天13小時，記錄範圍從臺灣東部外海經日本沖繩島至北海道南部海域，直線移動距離長達3,000公里以上；太平洋黑鮪日夜移動行為具顯著差異，夜間喜棲息於溫躍層（約200公尺）以內的水層，白天則多半活動於較300至500公尺深的海域。
水試所表示，由於太平洋黑鮪成魚個體大且力道強，在揚繩起鉤搏鬥的過程延繩釣組隨時有斷線的風險，要將活體引導至海面進行配置衛星標識器難度相當高。水試所由衷感謝臺東新港籍鮪延繩釣漁船，該所提供的補貼不多，但其仍樂於協助此項研究。此研究成果除可補足區域性漁業管理組織建立資源評估模式所欠缺的生態訊息，也善盡我國身為黑鮪利用國義務。