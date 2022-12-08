《神力女超人3》遭爆「胎死腹中」 蓋兒加朵6億片酬飛了
由導演派蒂珍金斯所執導的DC擴展宇宙系列電影《神力女超人》，於西元2017年上映，找來好萊塢性感女星蓋兒加朵（Gal Gadot）擔綱演出，別出心裁的女英雄電影廣獲外界好評，之後也在西元2020年推出續集《神力女超人1984》。影迷們期待的《神力女超人3》恐怕要失望了！近日外媒報導指出第3集已經「終止計畫」，疑似胎死腹中無法回歸。
記者黃雅琪/綜合報導
根據《好萊塢報導》指出，《神力女超人》第3集不會繼續執行，因為《神力女超人3》無法配合接管DC電影部門的新任共同執行長詹姆斯岡恩、彼得薩弗蘭，兩人所規劃的未來藍圖。報導中還提到，近日導演派蒂珍金斯才剛剛提交自己與編劇傑夫瓊斯，共同創作的《神力女超人3》故事大綱，卻被執行長詹姆斯岡恩、彼得薩弗蘭以及華納兄弟高層狠狠拒絕。
外媒報導表示，《神力女超人》第3集計畫終止，與成本考量並無關係，DC工作室不會有任何財務運用的限制，但如果沒有要拍攝《神力女超人3》的話，DC工作室可以省下數千萬美元的成本。有消息指出，女星蓋兒加朵可以從《神力女超人3》，獲得2000萬美元（約新台幣6億元）的片酬，導演派蒂珍金斯則可以得到1200萬美元（約新台幣3億元）。