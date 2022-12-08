商研院3大政策建言　維持國內景氣穩定成長

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商研院表示，為使台灣維持「穩定成長」，並具有國際性相對優勢，特別提出以下3大建言。
首先，「輸入型」的通貨膨脹，是由於供給短缺、進口供給成本提高所致，而非有效需求提高所驅動，若以片面壓抑需求圖謀穩定物價，容易淪入「停滯膨脹」或「衰退」陷阱。
此時，促進可「實質」提高生產力的「有效」公共基礎建設投資與「生產性」的民間投資，反而可因「進口替代」效果而減輕進口依賴的成本上漲壓力，更可實質增加國內供給而縮小供需缺口，形成經濟成長又穩定的雙重正面綜效。
第二，台灣經濟正開始面對國際貿易與投資疲弱的新挑戰，在疫情期間憑藉國內供應鏈仍然暢通無阻與超強晶片競爭力的特殊優勢,高創「彎道超車」、「逆勢成長」成長奇跡的良辰美景，很可能難以為繼。
商研院說明，若要繼續維持高度「經濟韌性」，就必須改弦易轍，無論政府或民間，對數位服務業、數位轉型、ESG 永續轉型的研發投資等「促進政策與作為」，絕對是只能加碼加速，而不能稍怠稍縱。
第三，商研院建議央行的貨幣政策、政府的金融與財政政策，宜在上述兩點到新思維基礎上，改行更精緻與精準的「制定政策」（tailor policy），建議可讓有限資源重新獲得更適切配置的「新政策」，更可引導創造新商機與新市場。