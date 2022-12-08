機構投資者持股逾4成！永豐金：明年股利朝6成配發率努力

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永豐銀行總經理莊銘福表示，受惠於放款結構改善及升息，第3季存放利差1.6%，為連續第9個季度增加，帶動利息淨收益較去年同期成長22.6%，而前3季手續費淨收益在放款業務的帶動下，亦較去年同期成長5.2%。其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年同期成長62%。資產品質保持穩定，第3季逾放比率0.14%，備抵呆帳覆蓋率992%。
至於永豐金證券2022年前3季淨收益71.8億元、稅後淨利11.1億元，受資本市場動盪且台股日均量下滑，致資本利得及穩定性收益減少。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券各項業務市占率，包括台股經紀、平均融資餘額、期貨選擇權、SBL、財管信託AUM等都較去年同期成長，泛財管手收占整體手續費淨收益已達31%，未來將持續致力於增加多元且穩定性的收益來源。
永豐金董事會日前也通過辦理現金增資並將轉投資永豐銀行，強健其資本並助其業務發展，期能進一步帶動母公司的獲利成長，全案擬於2023年第2季季底前募集完成。若以今年9月底經營概況與現金增資100億元進行試算，增資完成後預計可提升金控的資本適足率（CAR）6.35個百分點、永豐銀行的普通股權益第一類資本適足率（CET1）與資本適足率（BIS）各0.74個百分點。
此外，根據最新的持股統計，截至12月7日，3大法人持有永豐金股票的比重分別為外資30.27%、投信3.71%、券商0.74%，此外根據截至今年8月9日最新的股東名冊，其他專業投資機構持股分別為保險5.44%、銀行0.56%、政府相關基金1.68%，專業投資機構持股合計已達4成。
永豐金TSR（總股東報酬）從2017年12月29日到2022年12月7日，近5年期間達144.9%，大幅領先證交所的金融保險類報酬指數的58.4%漲幅。TSR超越同業，加上專業機構投資人持股比率顯著提升，顯示永豐金近年的營運實績，包括財務績效與永續治理成果受到投資人的認可。
至於股東關心的股利政策，財務長許如玫說，截至今年第3季底，永豐金期初未分配盈餘131億元，再加上獲利，帳上未分配盈餘264億元，其他權益為-173億元減項，因此可分配盈餘可以維持穩定股利政策，明年也會朝股票股利跟現金股利一起分派進行，至於比例如何，則要取決於年底子公司上繳的狀況而定，目前永豐金股價的PB比達1.3倍，對股東而言拿到股票股利很有利，而現金股利部分，有穩定的現金殖利率對股東也是很重要，所以兩者都會一併考量。
對於永豐金明年增資是否影響股利發放？，許如玫表示，兩者的現金流不一樣不衝突，但最終還是要尊重主管機關的態度，要等期末跟主管機關了解後才能決定。朱士廷則強調，永豐金明年增資百億元主要是為了強化永豐銀行資本結構，增資資金是挹注到到銀行資本，以支應永豐銀業務，今年銀行表現亮麗，也看好銀行明年可以持續擴展，提升銀行孳息資產，增加利息收益。
另外，永豐冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」不久，雲豹便宣布網羅生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的球星魔獸霍華德（Dwight Howard），媒體關切魔獸帶來的正面效益是否已顯現？莊銘福說，雲豹能源本身就是永豐客戶，希望透過贊助，讓球隊更有資源招募好球員，目前幾場比賽打來，人數、廣告效益和客戶反映都很好，至於會不會發行聯名卡、聯名商品，有在思考研究，可以期待。