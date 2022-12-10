巷仔內／柯文哲連任黨魁　民眾黨難撕一人政黨標籤

我是廣告 請繼續往下閱讀
原因無他，民眾黨現階段仍就定柯文哲於一尊，並未出現另一個可以與柯文哲相抗衡的山頭，況且接下來卸任市長一職後，柯文哲將全力備戰2024總統大選，此時民眾黨必須要成為柯文哲的最強後盾，恐怕不能忍受黨內有任何一絲挑戰柯文哲的雜音，就連日前傳出有意挑戰黨主席大位的前立委蔡壁如，近日也逐漸淡出黨中央決策圈。
不過民眾黨的一人政黨之路，究竟能夠走多遠？從台灣政治史上的前例來看，似乎都沒有好結果。
回顧台灣政治史上的一人政黨，諸如宋楚瑜之於親民黨、李登輝之於台聯黨，甚至就連黃國昌之於時代力量，都有一人政黨的影子。先不說台聯黨與親民黨已經名存實亡，時代力量在今年九合一選戰後，也逐漸邁入江河日下之勢。
而民眾黨呢？雖然創黨後於2020年選戰中，囊括5席不分區立委，成為國會第三大黨；今年在全台當選14席議員、1席縣市首長，也是除了藍綠以外當選席次最多的政黨，但在態勢上實在不是一個能夠有機會挑戰藍綠兩大黨的第三勢力。
也因此，2024總統及立委選戰，可以說是民眾黨「一人政黨」之路的關鍵一役。維持5席不分區立委不算及格，低標則是必須在區域立委選戰中取得席次；均標則是立委席次數量能夠多到讓藍綠兩黨皆不過半，在立法院成為關鍵少數；高標則是黨主席柯文哲順利當選總統。只要能夠達到均標以上，民眾黨就能在2024後順利續命，進而挑戰「打破藍綠政治版圖」的終極目標。
而要是2024年民眾黨連低標都無法達到，屆時先不論柯文哲光環是否還存在，勢必將走向前述「一人政黨」的失敗結局。同樣為一人政黨，柯文哲與民眾黨少了過去勢必得親藍或親綠的政治傾向，當然也備受外界關注能夠走得多遠。不過當一人政黨中的領導者都失勢，恐怕政黨本身也會就此淹沒在政治史的洪流當中。