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巷仔內／柯文哲連任黨魁　民眾黨難撕一人政黨標籤

▲由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，迎來首次黨主席選舉，不過由於僅只有柯文哲一人爭取連任，民眾黨短期內仍舊難脫一人政黨的標籤。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，迎來首次黨主席選舉，不過由於僅只有柯文哲一人爭取連任，民眾黨短期內仍舊難脫一人政黨的標籤。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者丁上程／特稿

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（10）日進行黨主席選舉網路投票。由於僅有現任黨主席柯文哲一人報名參選，在同額競選的情況下，仍由柯文哲繼續連任。由於民眾黨四年才進行一次黨主席選舉，因此也定調接下來四年，民眾黨仍舊是柯文哲的「一人政黨」，自創黨以來並無任何改變。民眾黨走上「一人政黨」之路，未來能走多遠？更是外界關注的議題。

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民眾黨甫歷經創黨以來首次九合一選舉，不過結果並不如預期，除了高虹安順利當選新竹市長，以及在台北市拿下四席議員席次可組成黨團，算是勉強達標外，其他縣市可以說是完全不及格。而面對挫敗，民眾黨也迎來創黨後首次的黨主席選舉，雖然黨內傳出部分「退黨」聲浪，不過並未有人跳出來挑戰柯文哲的黨主席大位。

原因無他，民眾黨現階段仍就定柯文哲於一尊，並未出現另一個可以與柯文哲相抗衡的山頭，況且接下來卸任市長一職後，柯文哲將全力備戰2024總統大選，此時民眾黨必須要成為柯文哲的最強後盾，恐怕不能忍受黨內有任何一絲挑戰柯文哲的雜音，就連日前傳出有意挑戰黨主席大位的前立委蔡壁如，近日也逐漸淡出黨中央決策圈。

不過民眾黨的一人政黨之路，究竟能夠走多遠？從台灣政治史上的前例來看，似乎都沒有好結果。

回顧台灣政治史上的一人政黨，諸如宋楚瑜之於親民黨、李登輝之於台聯黨，甚至就連黃國昌之於時代力量，都有一人政黨的影子。先不說台聯黨與親民黨已經名存實亡，時代力量在今年九合一選戰後，也逐漸邁入江河日下之勢。

而民眾黨呢？雖然創黨後於2020年選戰中，囊括5席不分區立委，成為國會第三大黨；今年在全台當選14席議員、1席縣市首長，也是除了藍綠以外當選席次最多的政黨，但在態勢上實在不是一個能夠有機會挑戰藍綠兩大黨的第三勢力。

也因此，2024總統及立委選戰，可以說是民眾黨「一人政黨」之路的關鍵一役。維持5席不分區立委不算及格，低標則是必須在區域立委選戰中取得席次；均標則是立委席次數量能夠多到讓藍綠兩黨皆不過半，在立法院成為關鍵少數；高標則是黨主席柯文哲順利當選總統。只要能夠達到均標以上，民眾黨就能在2024後順利續命，進而挑戰「打破藍綠政治版圖」的終極目標。

而要是2024年民眾黨連低標都無法達到，屆時先不論柯文哲光環是否還存在，勢必將走向前述「一人政黨」的失敗結局。同樣為一人政黨，柯文哲與民眾黨少了過去勢必得親藍或親綠的政治傾向，當然也備受外界關注能夠走得多遠。不過當一人政黨中的領導者都失勢，恐怕政黨本身也會就此淹沒在政治史的洪流當中。

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