蔡康永「清空微博」力挺大S？本人駁斥：幾個月前的事了
中國富商汪小菲日前因生活費事件，持續和前妻大S開戰，包括小S、具俊曄等家人都無辜捲遭到攻擊，而和大小S交情甚好的藝人蔡康永，過去所發的貼文就被大陸網友們揣測是在力挺大S，就連微博帳號都在今（8）日無預警清空，掀起一波討論。對此，蔡康永也透過經紀人發聲了，強調這和大小S完全沒有關係。
娛樂中心/綜合報導
據《TVBS》報導，蔡康永透過經紀人回應，之所以取消關注，是因為先前關注的帳號變動多，想再慢慢整理，而且是幾個月前就已經在進行的事情，與大S完全沒有關聯。他說：「看過我書、或聽過我節目發言的，會知道我很重視人際之間的界線。大家都是成年人，一定會慢慢找到互利共生的方法的。當事人都很努力，我只有祝福。」
據了解，蔡康永從9月就開始在社群平台上撰寫「有些話，我一直替你收著」的語錄，其中一則貼文就寫下：「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』，你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」以及「『你怎麼能這麼自私』、『你怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些，也都是『能力』啊。」
再加上發文時間點正值汪小菲、大S事件爆發，才會被外界解讀是在評論此事，此外，蔡康永的微博也被人發現無預警清空，種種跡象意外掀起網友們討論。（編輯：詹鎰睿）