廖科溢被爆3劈　新婚妻秦綾謙：他真要玩玩就是死路一條

蔡康永「清空微博」力挺大S？本人駁斥：幾個月前的事了

▲蔡康永無預警清空微博，遭網友們揣測是在挺大S。（圖／翻攝自蔡康永微博）
▲蔡康永無預警清空微博，遭網友們揣測是在挺大S。（圖／翻攝自蔡康永微博）

娛樂中心/綜合報導

中國富商汪小菲日前因生活費事件，持續和前妻大S開戰，包括小S、具俊曄等家人都無辜捲遭到攻擊，而和大小S交情甚好的藝人蔡康永，過去所發的貼文就被大陸網友們揣測是在力挺大S，就連微博帳號都在今（8）日無預警清空，掀起一波討論。對此，蔡康永也透過經紀人發聲了，強調這和大小S完全沒有關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《TVBS》報導，蔡康永透過經紀人回應，之所以取消關注，是因為先前關注的帳號變動多，想再慢慢整理，而且是幾個月前就已經在進行的事情，與大S完全沒有關聯。他說：「看過我書、或聽過我節目發言的，會知道我很重視人際之間的界線。大家都是成年人，一定會慢慢找到互利共生的方法的。當事人都很努力，我只有祝福。」

▲蔡康永過去的貼文語錄，被網友們解讀是在對汪小菲大S事件評論。（圖／翻攝自蔡康永IG）
▲蔡康永過去的貼文語錄，被網友們解讀是在對汪小菲大S事件評論。（圖／翻攝自蔡康永IG）
據了解，蔡康永從9月就開始在社群平台上撰寫「有些話，我一直替你收著」的語錄，其中一則貼文就寫下：「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』，你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」以及「『你怎麼能這麼自私』、『你怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些，也都是『能力』啊。」

再加上發文時間點正值汪小菲、大S事件爆發，才會被外界解讀是在評論此事，此外，蔡康永的微博也被人發現無預警清空，種種跡象意外掀起網友們討論。（編輯：詹鎰睿）

▲蔡康永過去的貼文語錄，被網友們解讀是在對汪小菲大S事件評論。（圖／翻攝自蔡康永IG）
▲蔡康永解釋，這些動作都和大小S無關。（圖／翻攝自蔡康永IG）
▲蔡康永（右）、小S（左）世紀合體。（圖／CATCHPLAY+ 提供）
▲蔡康永（右）和小S（左）因主持《康熙來了》交情甚好。（圖／CATCHPLAY+ 提供）

大S、汪小菲家醜鬧上本土劇　他「割爛床墊」怒討贍養費

汪小菲媽「飆罵音檔」扯出王偉忠！大S道歉內幕曝光

不爽「汪小菲買房給大S」對張蘭開戰！張穎穎發文回應了

陸律師發文5點狠批汪小菲！大S點評「清醒」：人人都該讀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀