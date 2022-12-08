國安風險成隱患　TikTok與華府安全協議陷僵局

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TikTok的一名女發言人說，他們期待「及時完成與美國政府的協議，而我們已經開始認真執行其中大部份內容，如此就能平息這些擔憂」。她說，美國政府還沒有向TikTok提出任何懸而未決的問題。
根據報導，拜登政府官員和即將就任的聯邦眾議院共和黨籍議員紛紛加強對TikTok的措辭，延遲審查正為TikTok和其母公司北京字節跳動帶來政治風險。根據披露報告，字節跳動在過去兩年內斥資約900萬美元在華府進行遊說。
知情人士透露，TikTok今年夏天與美國政府達成一項暫時性協議，但包括司法部在內的美國高階官員都認為這項協議並不充分。
熟知內情的消息人士說，一些政府官員試圖在某些方面使TikTok安全協議變得更加嚴格，以回應他們對TikTok獲取消費者資訊和其可能藉此發揮影響力益發感到關切。與此同時，共和黨人已開始推動完全禁止這款應用程式。
這名發言人表示，TikTok不會蒐集應用程式之外的用戶搜尋和瀏覽歷史記錄，但公司確實會在應用程式內蒐集資訊以使其正常運行，例如確保用戶返回搜索結果時，不會獲得相同的內容。
前總統川普曾試圖封殺TikTok，除非字節跳動願將其所有權出售給美國企業。美國總統拜登上任後撤銷了這些命令，稱在法律挑戰成功之後，這些命令無法執行。
拜登隨後承諾將制定一項計畫，來解決TikTok和其它來自敵對國家的應用程式所構成的安全風險。TikTok和拜登政府之間可望達成的協議，正是這項廣泛計畫的一環。知情人士表示，對那些來自潛在敵對國家的應用程式，政府可能很快就會發布更為普遍的限制規則。
司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）最近說，不應該信任那些與中共情報機構有關的中國企業「會安全地處理我們敏感的個資和通訊」。
最近，高階政府官員對與TikTok有關的安全問題表示強烈關注。
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）2日表示，FBI「確實對這個應用程式有國家安全方面的擔憂」。他舉例說，中國政府可能利用它來蒐集美國用戶的資訊，或操縱其推薦演算法來進行宣傳或更廣泛影響用戶的活動。
此外，拜登政府與TikTok達成的任何協議都可能需要獲得北京的批准，中國不希望美國企業取得TikTok的秘密演算法和其它使這款應用程式如此受歡迎的智慧財產權。消息人士說，在談判進行期間，字節跳動高層尚未就與美國的潛在協議諮詢北京當局。
美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）在推特（Twitter）推文說，台灣基於國安考量，禁止公部門的資通設備及所屬場域下載TikTok等中製軟體，「我讚賞中華民國夥伴有這種聰明而堅定的領導層，包括數位發展部」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1111208