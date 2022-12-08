北市、民眾黨選戰不理想 黃瀞瑩：應是柯文哲的最大遺憾
民眾黨台北市準議員黃瀞瑩今（8）日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，被問到甫結束的九合一選戰，黃瀞瑩透露，她自己猜測柯文哲心中最大的遺憾，應該就是台北市選戰失利，另外這次民眾黨的選舉成績不是很理想，「在地方上大家都很努力，但因為我們都是素人，真的比較難有曝光度，我們提出很漂亮的名單，但選民不認識，這就是民眾黨現在的困境。」
記者丁上程／台北報導
回顧自己於台北市士林北投區的議員選戰，黃瀞瑩坦言，自己選前看到民調仍舊相當緊張，「因為我們的票都是空氣票居多，所以大家都跟我說我穩了，我都很緊張得說沒有，老實說我一直以為自己會吊車尾上。」至於針對士北區另一名候選人，黃瀞瑩則直言，要先承認北市每區都有兩席以上的空間，但要進行「配票」其實相當困難，因為多數候選人都是首次參選，仍舊抓不到「選票在哪裡」，無法像藍綠兩傳統政黨能夠進行有效的配票機制。
黃瀞瑩也直言，身兼黨主席的台北市長柯文哲，應該對這一次選舉的結果感受應該很複雜，現在來說對他來說最大的失落感，應該是過去8年在市府做了很多事情，現在要準備交棒給下一個人。至於柯文哲心中最大的遺憾，黃瀞瑩猜測應與台北市選戰失利，以及民眾黨選舉成績不理想有關，「在地方上大家都很努力，但因為我們都是素人，真的比較難有曝光度，我們提出很漂亮的名單，但選民不認識，這就是民眾黨現在的困境。」
黃瀞瑩透露，柯文哲還有很多想做的事情，也給予他們這些民眾黨的北市準議員一些建議，「柯文哲也有提醒接下來市政上，希望我們可以幫他盯住哪些東西，這應該是他現在唯一指望在我們身上的事情。」黃瀞瑩說，選後的檢討是必要的，畢竟這是民眾黨第一次深入地方的選戰，但這次選戰中主軸不夠明確，再加上柯文哲的光環真的很難轉移，所以還是要靠基層自己去經營，因此人才培養是民眾黨接下來很大的功課。