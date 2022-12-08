泰山出脫全家股權爭議！金管會介入調查 預計1周內完成
針對泰山公司出售全家股權爭議案，金管會今（8）日表示，已請證交所向泰山公司調閱資料中，主要了解出售股權有關董事會開會過程，提供的資料及召開重大訊息公告事項是否完整，還有公司內控是否有瑕疵等，預計1周內完成調查，證交所也會將調查結果回報金管會，屆時再對外說明。
記者顏真真／台北報導
泰山爆發經營權之爭，大股東市場派龍邦集團虎視眈眈，迫使全家出脫手中的金雞母全家持股，在12月2日突然公告處分不超過4萬3500張全家股份，等同賣掉全家股權約87%，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元。
此消息一出，龍邦也發出聲明表示，此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅的損害，更漠視廣大股東權益。龍邦作為大股東，將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。
對於泰山出售全家股權案過程是否有問題？金管會證期局今日表示，相關交易過程已請證交所去向泰山公司調閱資料中。至於調閱什麼資料？證期局說，主要是調閱他們出售股權案董事會開會過程，還有提供的資訊及召開重大訊息公告事項是否完整，另外就是檢視公司內控是否有瑕疵。
不過，有關泰山出售全家股權對象是單一特定人嗎？證期局說，「這我們沒有資料」，基本上證交所會按情況調查，等完成調查後再對外說明，預計1周可以完成調查。