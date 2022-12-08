龍邦質疑經營　泰山詹皓鈞：我們才是真正擦亮招牌的團隊

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第二，針對劉偉龍今天在兩大報刊登的半版廣告，並署名泰山企業，「他沒有權代表公司發布此聲明，也不代表泰山公司的立場」，此一行為反而顯示龍邦一貫強取豪奪的態度，稍早記者會卻還指控泰山「強盜、土匪、助紂為虐」，這些都對泰山以及獨立董事們造成嚴重的名譽損壞，泰山決定，將會對劉偉龍先生提出妨害名譽加重毀謗告訴。
第三，今天龍邦招開的記者會上，沒有任何一位獨立董事列席，但劉偉龍卻一再於會中與一般董事去指揮獨立董事召開股東臨時會，顯然有目的的在影響獨立董事。
第四，雷松清表示，龍邦公司花了跟自己市值差不多的金額，或者說他資本額的兩倍，將近百億元，來購買泰山的股權，有什麼正當性，有經過龍邦的股東同意嗎？他強調，在公司10年，與泰山的員工，不管曾經經歷哪一位董事長，是不是姓詹，都為這家公司在努力。
泰山第三代、董事詹皓鈞表示，尊重其他長輩堂哥的決定，但大部分家族都很團結希望傳到下一代，真的很努力幫員工與5萬股東爭取所有，強調他們才是做本業的專家，過去三年疫情下還能配息配到3.3元，其實非常驕傲。
他回想經營中國大陸，在疫情下還能轉虧為盈，其實真的很厲害，付出很多心血，喊話大股東龍邦，他們才是真正擦亮泰山招牌的團隊，70幾年公司不容易，還說龍邦自己都沒有分紅股利。
針對第二代買賣股，詹皓鈞說，「阿伯（指詹仁道）有權去做買賣，尊重他的決定，大家都姓詹，都有溝通，很惋惜，但尊重他堅定的決定」，至於其他家族就團結做好經營傳給下一代。泰山指出，現在董事長詹景超，之前做了5年總經理，從他上任總座第一天開始，就說本業跟業外要分開，要專注本業，不能一直去依賴全家每年的獲利。