一人參選民眾黨主席　柯文哲：對黨內紛爭我要負最大責任

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「我們要讓那些當選的同志，馬上要來辦一個共識營、座談會，要知道跟他們講說以後要怎麼服務民眾，還有哪些注意事項，這些都要講清楚。」柯文哲說，至於落選同志若還想再選下一次，也要辦共識營來重新訓練。柯文哲強調，會與黨代表及立法院黨團逐一舉辦座談會，把黨內所有的問題列出來，再逐一做解決，「把過去在處理台北市的那個認真的精神，把我們黨務的問題一條一條解決掉，我相信黨務的工作一定會很快改善。」
柯文哲直言，這次九合一選戰結果，讓他體悟到「純粹的政治素人去選舉的確相當困難」。「也許立法委員以上的選舉，我們不敢講，但是很清楚地在這種地方議員的選舉，組織還是相當重要。」柯文哲說，民眾黨一定要強化社會連結，去真正建立起社會組織，接下來就是如何利用在九合一選戰中當選的34名服務市民的公職，去建立屬於民眾黨自己的社會連結網。
針對人才培訓的部分，柯文哲則直言黨內的國家治理學院，並沒有完全發揮功能。「從現在開始，包括新進黨工的訓練、高級黨工的訓練、遴選制度、升遷制度一定要建立。」柯文哲說，為了下一次的立委選舉，無論是區域或是不分區立委人選，都要經過訓練，選舉人、訓練人、使用、考核，這一整套制度都要建立。