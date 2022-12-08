秘魯政壇大動盪！總統遭彈劾下台　副手繼任成首位女領袖

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此前國會曾有兩次能彈劾卡斯蒂約的機會，且對他與家人、政治隨扈進行貪腐指控，但有6起貪汙調查在身的卡斯蒂約譴責這些指控出自政治動機，巧妙避開了被逼宮的可能。
國會在7日原準備啟動彈劾程序，並針對卡斯蒂約彈劾案進行辯論與投票，但卡斯蒂約卻突如其來地發表一場電視講話，率先發難表示決定解散秘魯單院制國會，計畫提前舉行總統大選以取得政權完全掌控，並宣布當地7日晚間10時起至翌日清晨4時實施宵禁，同時將成立緊急政府，準備制定新憲法。
然而卡斯蒂約試圖解散國會的策略並沒有奏效，反而引火上身，不只自己任命的財政部長與外交部長急忙切割閃電辭職，副總統博魯阿爾特也批評他的舉動違法，警察和武裝部隊亦發布聯合聲明警告，表示不支持他所試圖解散國會的行為，並稱其作法已經違憲，憲法法庭也宣佈卡斯蒂約的行為堪稱政變，理應喪失總統職權。
根據秘魯電台《RPP》報導，國會反對派預計只能在彈劾投票中拿下半數，卡斯蒂約甚至可能不會被順利拉下台，不過在他提出解散國會的要求後，議員們成功在憲政危機下團結起來，最終以101票對6票（10票棄權）通過決議，指控現任總統違憲解散國會、試圖篡奪公共權力，並以「永久性道德缺失」彈劾了53歲的卡斯蒂約。
此時距離卡斯蒂約宣布的宵禁還有將近八個小時，眼看大勢已去的卡斯蒂約試圖逃往墨西哥大使館避難，當天下午兩點多就和親眷搭乘座車試圖離開總統府，沒想到在逃亡途中卻因為交通阻塞來不及離開，在首都利馬遭警方以涉嫌叛亂罪名將之拘捕並囚禁，秘魯國會則宣布其總統職位將由副總統博魯阿爾特暫代。
自2016年以來，包含2位代理總統在內，秘魯已經換了6任的國家領導人，這和秘魯國會特殊的單一院制，能輕易彈劾總統，以及頻繁的政治動盪與總統貪污入獄息息相關。2018年的總統畢斯卡拉被爆料曾受公共建設廠商賄絡，在2020年第二次面臨彈劾時被罷黜，接替他的是前國會議長梅禮諾，而梅禮諾只當了6天總統就遭大規模抗議要求下台。
如今卡斯蒂約只做了1年4個月就被罷黜倒台，博魯阿爾特將繼續完成其5年任期，雖然兩人原先是競選搭檔，但在今年1月雙方吵翻後，卡斯蒂約就因為涉嫌貪污及抄襲大學論文等醜聞民調直直落，今年11月民眾更上街示威抗議要求總統下台。律師出身的博魯阿爾特在宣誓就職後呼籲各界「政治停火」，成為秘魯獨立以來第一位女總統的她強調，就任後將協助民眾脫離貧窮，懇求民眾給予她信心與時間來改變國家。