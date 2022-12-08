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秘魯政壇大動盪！總統遭彈劾下台　副手繼任成首位女領袖

▲秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散想彈劾他的國會，群眾聚集在首都利馬示威抗議，最終國會仍罷黜他並宣布由其副手博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為秘魯第一位女性領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散想彈劾他的國會，群眾聚集在首都利馬示威抗議，最終國會仍罷黜他並宣布由其副手博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為秘魯第一位女性領導人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

秘魯今（7）發生宛如八點檔的政治動盪，深陷政治醜聞的總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）在秘魯國會準備展開彈劾總統的辯論前，搶先宣布解散國會並呼籲起草新憲法、呼籲重新大選。但這被視為政變的最後一搏明顯無效，國會議員們立刻將其彈劾並罷黜，改由副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就任總統，使其成為秘魯建國以來第一位女性領導人，卡斯蒂約則在逃往墨西哥的路上遭到逮捕。

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卡斯蒂約在去年7月大選中以些微優勢勝出，然而缺乏政治經驗的他，過去執政一年多來對各部會的部長人選不斷進行解雇、重新任命、調換，導致政府陷入一片混亂，本人更無法與國會溝通協調，指控反對派「第一天就想搞罷免」，深陷貪污調查的他還稱秘魯總檢察長貝納維德斯（Patricia Benavides）策劃的是「新式政變」。

此前國會曾有兩次能彈劾卡斯蒂約的機會，且對他與家人、政治隨扈進行貪腐指控，但有6起貪汙調查在身的卡斯蒂約譴責這些指控出自政治動機，巧妙避開了被逼宮的可能。

▲祕魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散想彈劾他的國會，群眾聚集在首都利馬示威抗議，最終國會仍罷黜他並宣布由其副手博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為祕魯第一位女性領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲出身學校教師的左翼總統卡斯蒂約。（圖／美聯社／達志影像）
國會在7日原準備啟動彈劾程序，並針對卡斯蒂約彈劾案進行辯論與投票，但卡斯蒂約卻突如其來地發表一場電視講話，率先發難表示決定解散秘魯單院制國會，計畫提前舉行總統大選以取得政權完全掌控，並宣布當地7日晚間10時起至翌日清晨4時實施宵禁，同時將成立緊急政府，準備制定新憲法。

然而卡斯蒂約試圖解散國會的策略並沒有奏效，反而引火上身，不只自己任命的財政部長與外交部長急忙切割閃電辭職，副總統博魯阿爾特也批評他的舉動違法，警察和武裝部隊亦發布聯合聲明警告，表示不支持他所試圖解散國會的行為，並稱其作法已經違憲，憲法法庭也宣佈卡斯蒂約的行為堪稱政變，理應喪失總統職權。

▲祕魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散想彈劾他的國會，群眾聚集在首都利馬示威抗議，最終國會仍罷黜他並宣布由其副手博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為祕魯第一位女性領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲秘魯總統卡斯蒂約的支持者在街上與反對派和警方起衝突，並宣稱他們已經成功解散了國會。（圖／美聯社／達志影像）
根據秘魯電台《RPP》報導，國會反對派預計只能在彈劾投票中拿下半數，卡斯蒂約甚至可能不會被順利拉下台，不過在他提出解散國會的要求後，議員們成功在憲政危機下團結起來，最終以101票對6票（10票棄權）通過決議，指控現任總統違憲解散國會、試圖篡奪公共權力，並以「永久性道德缺失」彈劾了53歲的卡斯蒂約。

此時距離卡斯蒂約宣布的宵禁還有將近八個小時，眼看大勢已去的卡斯蒂約試圖逃往墨西哥大使館避難，當天下午兩點多就和親眷搭乘座車試圖離開總統府，沒想到在逃亡途中卻因為交通阻塞來不及離開，在首都利馬遭警方以涉嫌叛亂罪名將之拘捕並囚禁，秘魯國會則宣布其總統職位將由副總統博魯阿爾特暫代。

▲秘魯副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲秘魯副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。（圖／美聯社／達志影像）
自2016年以來，包含2位代理總統在內，秘魯已經換了6任的國家領導人，這和秘魯國會特殊的單一院制，能輕易彈劾總統，以及頻繁的政治動盪與總統貪污入獄息息相關。2018年的總統畢斯卡拉被爆料曾受公共建設廠商賄絡，在2020年第二次面臨彈劾時被罷黜，接替他的是前國會議長梅禮諾，而梅禮諾只當了6天總統就遭大規模抗議要求下台。

如今卡斯蒂約只做了1年4個月就被罷黜倒台，博魯阿爾特將繼續完成其5年任期，雖然兩人原先是競選搭檔，但在今年1月雙方吵翻後，卡斯蒂約就因為涉嫌貪污及抄襲大學論文等醜聞民調直直落，今年11月民眾更上街示威抗議要求總統下台。律師出身的博魯阿爾特在宣誓就職後呼籲各界「政治停火」，成為秘魯獨立以來第一位女總統的她強調，就任後將協助民眾脫離貧窮，懇求民眾給予她信心與時間來改變國家。

▲祕魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散想彈劾他的國會，群眾聚集在首都利馬示威抗議，最終國會仍罷黜他並宣布由其副手博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為祕魯第一位女性領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲祕魯民眾11月起就在首都利馬示威要求總統下台。（圖／美聯社／達志影像）

 

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