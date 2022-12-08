廖科溢爆劈腿！吳宗憲讚人帥真好 笑喊：葛斯齊來頂他缺
綜藝天王吳宗憲今（8）日出席東森購物雙12活動，並和各大直播主一同直播叫賣，結果創造出驚人的營業額，預估有1千萬至2千萬的數字。不過，憲哥一談到曾上過節目的廖科溢，有關閃電再婚又被爆出劈腿多女一事，他則大喊「人帥真好」，認為一切平安就好。
娛樂中心/綜合報導
吳宗憲今受訪談到，他從沒見過這麼大型的直播，喊到喉嚨都啞了才知道自己有多麼投入，也讚嘆現今的時代不同，也很開心帶著歌手Miusa于娜，以及其他具有潛力的直播主合作。另外，他也小小透露，剛剛才錄完《小明星大跟班》，有找啦啦隊女神慈妹和兒子鹿希派，來頂替Sandy的主持位置。
一談到對於廖科溢的看法，吳宗憲直接大讚：「哇！那個廖科溢帥啊！人帥真好，人醜吃草！」以幽默的山東腔口吻形容此事，「廖科溢！年輕人身體真好，上山下海，枕頭山你也上」，但他也認為，這也沒有什麼事，平平安安就好，「人家身體好就讓他多運動嘛！」
至於汪小菲和大S事件，吳宗憲則說，自己絕不去介入人家感情，他認為「在婚姻裡面，已經過去就讓它過去，不能夠給祝福，也不要給人家詛咒」，既然大S都再婚了，汪小菲也交新女友，一切都很好。有趣的是，吳宗憲竟然向狗仔葛斯齊喊話，「口條很棒耶，可以去接廖科溢的缺啊！」
最後他也反問大家，為何自己一直都沒有出事，就是因為顧及家人，要讓小孩能勇敢在外大喊，「我爸爸是吳宗憲！」、「你以為我們不想要七八個嗎？我們很想啊。」對此，葛斯齊也向《NOWnews》幽默回應：「哈哈哈笑死！狗仔也是行腳新聞節目啊！」（編輯：詹鎰睿）