世足／不承認已是替補球員？　C羅拒絕團練

UBA／偶像射手打職籃 健行科大六連勝

▲健行科大劉丞勳17分11籃板。官方提供
▲健行科大劉丞勳17分11籃板。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

開局2：16被地主義守壓著打，回敬35：16後，第一節37：32罕見雙飆高分，第二節再拉34：21，才次第接管戰局，近兩季第三健行科大最終95：87小贏義大，111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽開季6連勝，緊咬同戰績的近兩季第二世新，雙方9日將今在本階段壓軸對決，分出高下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
出身HBL桃園治平高中的大二射手黃信翔，開季第2次上場，替補23分鐘三分球9投中5飆21分，雙寫UBA兩年來新高，上季他大一菜鳥，預、複賽共打14場，得分都未逾5，僅2場得5分最多，三分球共26投只中4，今天大爆發。

賽後黃信翔說：「偶像射手是現打職籃的健行學長謝亞軒，之前有跟他及朱雲豪一起練投，且一對一，亞軒學長說，射手就是得『不要臉的一直投』，不進投到進為止。」

教練劉孟竹說：「今天義大三分球33投中19，如下三分雨，比我們還像健行，因三分線一向是健行強項，此役我們才36投中13，遠被比下，所以義大今天像健行，特別是跑轟，投籃點又多，讓我們防不勝防。」

話鋒一轉，「劉總」說，子弟兵開局打得很「隨便」，以為穩贏，不好好投籃，每一球都要show「空中接力」，反被義大砲轟，中場休息我說，先踩住義大三分線做起，得以後來居上。

他說，明天9日下午2點就要拚世新，7連勝目標只差一步，因而第四節我換替補調解主力體力，本季隊形較缺射手，黃信翔今天就跳出。

黃信翔說：「當初是治平教練吳建龍安排他來健行，因健行是冠軍隊陣中很多泰山好手，但大一自己有點懶散，表現欠佳，一度想轉到多名前治平隊友效力的黎明或萬能，後來作罷。」他說，今天神準後，感覺很爽，他們學弟會更加油，替學長圓冠軍及職籃夢。

上季新人王劉丞勳17分11籃板開季首度「雙十」、5度得分上雙，高錦瑋三分球7投中3拿17分7籃板8助攻，新外援史密斯12分7籃板。

義大三分球33投中19本季最高，命中率高達五成七六，準到爆，大二第一射手余祥平9投中7飆25分，再寫生涯雙新高，連5場得分上雙，外帶5籃板5助攻3抄截，劉承彥4投中2拿10分9助攻，史承平5投中3得 13分，蒲國倫3投中2拿12分，劉以道3投中2。

這也是上季義大預賽80：77力克健行，複賽96：111輸球後，跨季對戰2連敗，開季2勝4敗，本階段義大最後一戰9日壓軸逢臺藝大，教練謝玉娟說，今天超準，輸球但肯定子弟兵，明天愈有信心。

羽球／豪取對戰12連勝　小戴贏球保晉級機會

T1／霍華德生日做公益　小朋友看到魔獸又驚又喜

魔獸生日有多猛?　三度雙「二十」還開火鍋店

羽球／三局大戰不敵印尼金廷 周天成吞二連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀