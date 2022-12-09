UBA／偶像射手打職籃 健行科大六連勝

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賽後黃信翔說：「偶像射手是現打職籃的健行學長謝亞軒，之前有跟他及朱雲豪一起練投，且一對一，亞軒學長說，射手就是得『不要臉的一直投』，不進投到進為止。」
教練劉孟竹說：「今天義大三分球33投中19，如下三分雨，比我們還像健行，因三分線一向是健行強項，此役我們才36投中13，遠被比下，所以義大今天像健行，特別是跑轟，投籃點又多，讓我們防不勝防。」
話鋒一轉，「劉總」說，子弟兵開局打得很「隨便」，以為穩贏，不好好投籃，每一球都要show「空中接力」，反被義大砲轟，中場休息我說，先踩住義大三分線做起，得以後來居上。
他說，明天9日下午2點就要拚世新，7連勝目標只差一步，因而第四節我換替補調解主力體力，本季隊形較缺射手，黃信翔今天就跳出。
黃信翔說：「當初是治平教練吳建龍安排他來健行，因健行是冠軍隊陣中很多泰山好手，但大一自己有點懶散，表現欠佳，一度想轉到多名前治平隊友效力的黎明或萬能，後來作罷。」他說，今天神準後，感覺很爽，他們學弟會更加油，替學長圓冠軍及職籃夢。
上季新人王劉丞勳17分11籃板開季首度「雙十」、5度得分上雙，高錦瑋三分球7投中3拿17分7籃板8助攻，新外援史密斯12分7籃板。
義大三分球33投中19本季最高，命中率高達五成七六，準到爆，大二第一射手余祥平9投中7飆25分，再寫生涯雙新高，連5場得分上雙，外帶5籃板5助攻3抄截，劉承彥4投中2拿10分9助攻，史承平5投中3得 13分，蒲國倫3投中2拿12分，劉以道3投中2。
這也是上季義大預賽80：77力克健行，複賽96：111輸球後，跨季對戰2連敗，開季2勝4敗，本階段義大最後一戰9日壓軸逢臺藝大，教練謝玉娟說，今天超準，輸球但肯定子弟兵，明天愈有信心。