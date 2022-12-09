UBA／郭振復轟29分　高師大勝率五成

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出身HBL宜蘭高中、高三弟弟本季也在宜中男籃，且闖晉12強複賽的郭振復，繼開季第2戰高師3分險勝地主義大，他拿UBA生涯最多也是首破20的22分後，今天再飆新高，理論上，「最佳男主角」不做第二人想，但最後讀秒拉下進攻籃板，他處理欠佳，形同球場上不該犯卻犯的「低級失誤」。
差點把學弟魏莨哲稍早的「三分打」抵銷不說，臺體反撲魏子雲球被拍掉，裁判哨音如響，吹黃麒哲犯規，魏子雲壓哨2罰如全中，臺體可能逆轉，郭振復不無可能由第一男主角，瞬間變為「頭號戰犯」。
賽後驚魂未定的郭振復說：「我並沒想飆破30分大關，純屬一時慌了，且有點緊張，看到還剩4秒結束，心想切入應可以進，才匆忙挑籃卻失手，還好有好樣學弟黃麒哲拍掉球，救了高師及我。」
188公分的郭振復賽後有跟學弟魏莨哲致意，因自己差點砸了學弟的致勝「三分打」，他說，打到大四，理應更冷靜，會記取教訓，下次更謹慎及合理處理關鍵球，他說，明年畢業後應會投入職籃選秀，至於當初選擇讀高師，係原想走教職，後來想法稍改，現大抵會續走籃球路。
先發35分鐘拿19分，連5場上雙，外帶6籃板3助攻3抄截，含致勝「三分打」的魏莨哲說：「暑假盃賽多次跟臺體交手，我們由開始可輕鬆大贏，到最後一直被緊咬小勝，意味臺體一直在進步，且韌性很夠，今天更想抓我們，開局更就專人盯我，我太急沒打好，教練換下我冷靜後再上，最後三分打是一定要跳出來，還好有進，至於郭振復那球有驚無險，且保住勝果，他賽後有跟我聊一下，OK啦。」
「禪師教練」徐耀輝說：「普遍球員經驗仍不夠，有時講太多他們反做不好，少說有時反而處理妥當，且球場瞬息萬變，今天一路拉不開更曾落後，跟昨天小贏北市大，領先十來分差點不夠用，幸今天還是闖關拿下重要一勝。」
碩一中鋒蔡鎮嶽生涯最多的17籃板12分，連2場開季3度「雙十」，也功在贏球，替補17分鐘的黃麒哲得分、籃板、抄截各3及2助攻，最後「拍」球保勝更是無價，他說，精準預測到魏子雲的球，一掌拍掉。