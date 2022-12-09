世足／韓國足球沒有未來！孫興慜專屬防護員爆料

UBA／郭振復轟29分　高師大勝率五成

▲高雄師大王語烽。官方提供
▲高雄師大王語烽。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

地主上季第10高師，大四前郭振復先發36分鐘，20投中11含2記三分彈，轟進UBA生涯最高29分外帶9籃板3助攻，終場前1分44秒追成68：68的一投更關鍵，搭配大三主控魏莨哲最後1分16秒突破挑籃加罰「三分打」，71：68，高師看似OK。

我是廣告 請繼續往下閱讀
但臺體林祖賢還32.2秒2罰，1分緊咬，高師進攻出手未中，郭振復搶到進攻籃板，但他未選擇運球或外傳，把個位秒數拖完，1分險勝，反直接切入上籃，球卻涮鍋而出，臺體約剩4秒最後一擊，快速推進後大二後衛魏子雲禁區起身，球硬被高師黃麒哲拍掉，無法出手，裁判也沒哨音，時間到點，驚濤駭浪中，高師71：76倖勝，拿下111 學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第3勝，累計3勝3敗，保有重返八強機會。

出身HBL宜蘭高中、高三弟弟本季也在宜中男籃，且闖晉12強複賽的郭振復，繼開季第2戰高師3分險勝地主義大，他拿UBA生涯最多也是首破20的22分後，今天再飆新高，理論上，「最佳男主角」不做第二人想，但最後讀秒拉下進攻籃板，他處理欠佳，形同球場上不該犯卻犯的「低級失誤」。

差點把學弟魏莨哲稍早的「三分打」抵銷不說，臺體反撲魏子雲球被拍掉，裁判哨音如響，吹黃麒哲犯規，魏子雲壓哨2罰如全中，臺體可能逆轉，郭振復不無可能由第一男主角，瞬間變為「頭號戰犯」。   

賽後驚魂未定的郭振復說：「我並沒想飆破30分大關，純屬一時慌了，且有點緊張，看到還剩4秒結束，心想切入應可以進，才匆忙挑籃卻失手，還好有好樣學弟黃麒哲拍掉球，救了高師及我。」

188公分的郭振復賽後有跟學弟魏莨哲致意，因自己差點砸了學弟的致勝「三分打」，他說，打到大四，理應更冷靜，會記取教訓，下次更謹慎及合理處理關鍵球，他說，明年畢業後應會投入職籃選秀，至於當初選擇讀高師，係原想走教職，後來想法稍改，現大抵會續走籃球路。

先發35分鐘拿19分，連5場上雙，外帶6籃板3助攻3抄截，含致勝「三分打」的魏莨哲說：「暑假盃賽多次跟臺體交手，我們由開始可輕鬆大贏，到最後一直被緊咬小勝，意味臺體一直在進步，且韌性很夠，今天更想抓我們，開局更就專人盯我，我太急沒打好，教練換下我冷靜後再上，最後三分打是一定要跳出來，還好有進，至於郭振復那球有驚無險，且保住勝果，他賽後有跟我聊一下，OK啦。」

「禪師教練」徐耀輝說：「普遍球員經驗仍不夠，有時講太多他們反做不好，少說有時反而處理妥當，且球場瞬息萬變，今天一路拉不開更曾落後，跟昨天小贏北市大，領先十來分差點不夠用，幸今天還是闖關拿下重要一勝。」                                          

碩一中鋒蔡鎮嶽生涯最多的17籃板12分，連2場開季3度「雙十」，也功在贏球，替補17分鐘的黃麒哲得分、籃板、抄截各3及2助攻，最後「拍」球保勝更是無價，他說，精準預測到魏子雲的球，一掌拍掉。   

UBA／偶像射手打職籃 健行科大六連勝

羽球／豪取對戰12連勝　小戴贏球保晉級機會

T1／霍華德生日做公益　小朋友看到魔獸又驚又喜

魔獸生日有多猛?　三度雙「二十」還開火鍋店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀