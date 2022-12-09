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UBA／外籍生態度不佳　文化大學二連勝

▲文化大學巫紹齊11分。大專體總提供
▲文化大學巫紹齊11分。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

上季第11文化剛果籍大四元老外援九龍因態度問題，未被羅興樑教練排在上場12人的登錄名單，開季頭一遭、UBA四年來第4場缺席，他單兵一枚，安分坐在球員席對面的椅子上觀戰，文化首度用單外援作戰，本季初挑大樑的奈及利亞外籍生阿美，先發撐31分鐘8投中7，命中率高達八成七五，外帶11罰中8，攻下個人新高22分、次高18 籃板及4抄截，連2場、開季3度「雙十」，披文化戰袍後代表作。

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搭配本土的巫紹齊11分、楊皓韋10分，土洋聯手77：62擊敗總教練黃寶賜首度到場的北市大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季4連敗後2連勝，累計2勝4敗，北市大則吞開季6連敗，保級小亮紅燈。

九龍在文化83：70贏臺體大拿首勝之役，替補10分鐘3投中2得4分8籃板，表現一般，先發18分鐘的阿美則雙新高的17分19籃板「雙十」，教練羅興樑說，九龍抱怨上場時間太少，且不肯跟阿美好好溝通，小斥他又不很高興，決定略施薄懲，今天沒排他上場，九龍態度有好轉，配合坐在對門看球，文化順利2連勝。

九龍開季前5場場均6.6分7.8籃板，單場最高是對健行拿15分、對臺藝拿11籃板，較之過去3季，數據明顯下滑，而這多少跟阿美本季異軍突起有關。

200公分的九龍，108學年大一預賽僅1場免戰，打14場平均9分8.4籃板，大二打滿預賽15場，12.9分6.8籃板，上季大三2場未登錄，預賽打12場，平均8.2分6.3籃板。

文化上季泰半用雙外援九龍、盧卡，阿美因而全季掛免戰牌，本季盧卡轉至萬能科大，阿美有揮灑空間，外加205公分比九龍高，且漸入佳境，開季6場平均13.3分及12.2籃板，含4場得分上雙，帳面數據比下九龍，九龍急了，昨天有些情緒反應，教練羅興樑才點名他。

今天九龍被「冰」後，文化2連勝，他應愈有感受，也有助於跟教練、隊友乃至阿美，好好溝通配合，以團隊為重。北市大趙亮12分6籃板4助攻，其餘悉為個位數，好消息及突破是，總教練黃寶賜今天南下高雄到義大現場，首與邱啟益教練一起臨場。                                                      

邱啟益重申，他的本職是WSBL臺元女籃總教練，上季代班率北市大打下二級第二，本季重返一級，理應把兵符交由黃寶賜，但黃寶賜因公忙走不開，今天才露臉，他倆會好好合作，繼續本季賽程。黃寶賜說，與邱教練有默契，兩人會分工，合扛責任，當務課題是先開胡第一勝，再求保級。

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