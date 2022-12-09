名家論壇》黃創夏／反對魔鬼的　未必是天使！

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蘇貞昌也不是第一個厚著臉皮不走的人，還有王鴻薇才當選就要落跑去參加立委補選，目前為止還宣稱12月25日會報到台北市議員的就職，拿到的就不放手，和她自我宣稱說若進到立法院要好好針對的蘇貞昌，真是不相上下！
他們的特質，何其相似！
在選舉的仇恨動員和激烈對壘當中，我們越來越看懂一件事：反對惡魔的，未必是天使！
這些年台灣政客的來來去去，我們已經學會了一件事：這些政客最容易模仿的，就是他們「平生最痛恨的對方人物」，政客只有一個技巧，只要說「再壞也沒有他們壞」，就可以自我感覺良好和自我解脫，臉皮厚到連哈瑪斯火箭都打不穿。
只有台北政壇有這樣的紛擾？且看看新竹市，那個曾經以形象清新起家的所謂理工女，她的「公積金」司法紛擾才剛剛開始，可是她和她在選舉期間最反對的民進黨很多善於詭辯的政客也漸趨相同，凡事都立刻扯上政治陰謀，而她的不分區立委目前也是打算做滿到12月25日，無縫接軌就任新竹市長，當然會有人質疑是在善用「立委保護傘」。而她初起時的那些道德至上、大義凜然，越來越稀少了。
除了「厚」之外，現在有開始比「黑」，雙方互打你的背後才更黑，也讓人很好奇當現在這兩黨都如此大義凜然地在「反黑」，等到12月25日的各地方正副議長改選出來之後，那些慣例上許許多多都是來自「社會力」的地方權勢人物，有多少的前科和多少的爭議？
很像看看屆時各黨會如何自圓其說？
這就是台灣的政壇現形記，只要「政治正確」，什麼原則都是假的，民主原理都可以拋諸腦後，而最近的「新秀」，她的名字叫做王鴻薇！
奉勸王鴻薇：轉移焦點也不能改變落跑的事實，只會讓你的窘態畢露，醜態無所遁形。
民主的規則有時而窮，往往有疏漏之處，未必一定要靠法令這種最低度標準來當藉口，民主更要靠一次又一次的改正，形成「慣例」融入憲政價值當中，請不要鬼扯2014年黃國書的議員參選立委之事，那件事確實不妥，當時也被忽略了。
但在2020年，台灣人民已經透過選票的民主慣例，罷免落跑的前高雄市長韓國瑜，展現了台灣公民更重視「契約論」的價值，還以「以前可以，為什麼現在不可以？」當自我辯解的託辭，只會讓許多人想起那個「萬年國會」威權時代，那些老國代和立委的抗拒民主進程的顢頇嘴臉！
事實上，很多人都在困惑：此時此刻若是在街頭上碰到王鴻薇，請問她現在是在「謝票」還是「拜票」呢？
還有12月25日的新一屆台北市議會報到，如果王鴻薇還是如期報到就職，請問她在1月8日那一天如果落選了，是不是還是可以繼續回到台北市議會？真是如此，何必勞師動眾來這一遭？
落跑竟還如此趾高氣揚，王鴻薇真的以為天下無人，想要就要，普天之下莫非「王」土，就可以為所欲為嗎？
這就是問題的最大所在，王鴻薇的落跑毫無正當性，事實上，整個國民黨和王鴻薇也說不出一套道理出來，他們的心思只有「只要能贏，嘸你嘜安吶！」吃定了在北松山的泛藍社區基本選票比較優勢、中山區的綠雖大於藍但也在伯仲之間的基本盤，只要在低投票率之下，鼓譟「仇視民進黨」讓深藍選民情緒激昂，贏了，落跑也沒關係。
而且，他們還吃定了一個泛藍的幻想：王鴻薇能，侯友宜就能！
雖然很多淺藍的選民對王鴻薇的落跑不以為然，但幻想可以因此替侯友宜投石問路，民主雖可貴、是非價更高、為了老侯故、兩者皆可拋。
正因為如此，王鴻薇才肆無忌憚的東拉西扯，想要用「深藍女戰神」的炮火四射，來掩飾她不能談、也不敢談的落跑，緊抓著黃承國和趙介佑等等過往的問題，影射民進黨已經黑金化，刺激深藍的腎上腺素。
確實，民進黨這些年以來是有些沉淪，對於民主價值和政黨運作的良善理念也有不少背離之事實，王鴻薇的指控也是趁勢擴大那種對民進黨「向下沉淪」而非「向上提升」的痛心感，想要攫取選票的利益。
然而，王鴻薇卻忘了，國民黨、親民黨和新黨這些偏藍政黨，長期以來也都和「社會力」緊密結合，迴力鏢打到自己之後開始胡言亂語、語無倫次了。
「沒有前科就不是黑道、有了前科就叫做更生人」，王鴻薇和曾銘宗的這些辯解，只是更凸顯了轉移焦點有時而窮的困境罷了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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