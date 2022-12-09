張忠謀稱「全球化幾乎已死」　中國官媒：美國是禍首

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張忠謀提到，台積電這筆耗資400億美元的投資計畫，與1995年在美國首度設立的工廠相比，27年過去了，半導體產業見證了世界的巨大變化，包含地緣政治的格局，全球化和自由貿易幾乎已死，雖然很多人仍然希望這2者能重返，但他認為機會不大。
報導指出，在張忠謀發表上述言論之際，人們越來越擔心，美中之間針對晶片等高科技問題的緊張關係，正在將全球科技供應鏈分裂成2個陣營，這點可從美國近年對中國高科技產業，頻頻祭出限制與制裁措施一事看出。
對於張忠謀全球化幾近死亡的說法，中國官媒《環球時報》英文版聲稱，這些話出自1個高度全球化的領頭公司創始人之口，別具意義，對於拜登在儀式上所說，美國製造業回歸也是莫大的諷刺，不管美國和台灣執政當局如何掩蓋，都改變不了事情的本質：華府正在用刁鑽的手段，逼迫台灣將佔據全球核心高科技產業的公司搬到美國。
《環球時報》痛批，美國對台積電的到來，說出很多誇大的讚美言語，但核心始終都只有美國的利益，對於雙方能否實現雙贏、是否為全球晶片產業做出貢獻幾乎隻字未提，美方之所以不提這個，是因為這根本不是市場的自然結果，來自華府的政治壓力和補貼利誘，才是貫穿台積電在美建廠的過程關鍵。
《環球時報》又警告，此事無疑是給世界敲響的一記警鐘，因為美國不只是對台積電下手，還可以用台積電為範例，打壓其他國家，進一步吸引製造業回流美國，對華府來說，這是一筆無論在經濟上還是政治上，都必將獲利的交易；而美方強行闖入原本由市場規則主導之世界的後果，就像1頭闖入瓷器店的公牛一樣，注定破壞規則和秩序，如果真如張忠謀所說，全球化和自由貿易已幾近死亡，那麼美國顯然就是「罪魁禍首」。