汽機車不守規則、無視行人　CNN稱台灣交通亂象有礙觀光

張忠謀稱「全球化幾乎已死」　中國官媒：美國是禍首

▲台積電創辦人張忠謀，出席台積電在美國亞利桑那州晶圓廠的移機典禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電創辦人張忠謀，出席台積電在美國亞利桑那州晶圓廠的移機典禮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台積電近日在美國亞利桑那州的晶圓廠，舉行的移機典禮受到各界關注，現場大咖雲集，包含美國總統拜登（Joe Biden）、蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等人都親自出席，足見美國政府的重視度。有外媒報導稱，台積電創辦人張忠謀週二在亞利桑那州的活動上表示，若要成功，後續還有許多工作待進行，並警告由於地緣政治的轉變，全球化和自由貿易幾乎已死。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日經亞洲》報導，被視為台灣半導體與晶片之父的張忠謀指出，這是台積電20多年來在美國的首家先進晶片工廠，面對起初的浪漫和興奮消散，若要取得成功，後續還有很多「艱苦的工作」在等待，而且地緣政治已經徹底改變了半導體製造商的處境，警告：「全球化和自由貿易幾乎已死，而且不太可能捲土重來。」

張忠謀提到，台積電這筆耗資400億美元的投資計畫，與1995年在美國首度設立的工廠相比，27年過去了，半導體產業見證了世界的巨大變化，包含地緣政治的格局，全球化和自由貿易幾乎已死，雖然很多人仍然希望這2者能重返，但他認為機會不大。

報導指出，在張忠謀發表上述言論之際，人們越來越擔心，美中之間針對晶片等高科技問題的緊張關係，正在將全球科技供應鏈分裂成2個陣營，這點可從美國近年對中國高科技產業，頻頻祭出限制與制裁措施一事看出。

對於張忠謀全球化幾近死亡的說法，中國官媒《環球時報》英文版聲稱，這些話出自1個高度全球化的領頭公司創始人之口，別具意義，對於拜登在儀式上所說，美國製造業回歸也是莫大的諷刺，不管美國和台灣執政當局如何掩蓋，都改變不了事情的本質：華府正在用刁鑽的手段，逼迫台灣將佔據全球核心高科技產業的公司搬到美國。

《環球時報》痛批，美國對台積電的到來，說出很多誇大的讚美言語，但核心始終都只有美國的利益，對於雙方能否實現雙贏、是否為全球晶片產業做出貢獻幾乎隻字未提，美方之所以不提這個，是因為這根本不是市場的自然結果，來自華府的政治壓力和補貼利誘，才是貫穿台積電在美建廠的過程關鍵。

《環球時報》又警告，此事無疑是給世界敲響的一記警鐘，因為美國不只是對台積電下手，還可以用台積電為範例，打壓其他國家，進一步吸引製造業回流美國，對華府來說，這是一筆無論在經濟上還是政治上，都必將獲利的交易；而美方強行闖入原本由市場規則主導之世界的後果，就像1頭闖入瓷器店的公牛一樣，注定破壞規則和秩序，如果真如張忠謀所說，全球化和自由貿易已幾近死亡，那麼美國顯然就是「罪魁禍首」。

為晶片犯台？中國學者陸續喊搶下台積電 、即將解放台灣

巷仔內／台積電赴美設廠！美中晶片戰開打　台灣如何自處

台積電美國廠移機典禮　劉德音：年營收可達百億美元

總投資400億美元！台積電美國廠移機典禮　拜登親自出席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀