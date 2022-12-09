「松山飛羽田」只要2千2！他嗨買9張票無法飛：2萬先沒了
隨著各國邊境逐漸解封，人類生活也逐步回到疫情前，更有許多旅遊達人已經開始搶購機票，希望能盡速到異國暢遊。不過有民眾看到「松山飛羽田」的機票只要2千2，就立刻搶購，沒想到後續不但無法成行，還慘虧2萬元。
編輯中心/綜合報導
苦主在論壇PTT上發文提到，近期在第三方APP看到「松山飛東京羽田」機票只需2253元，甚至還包含行李，讓他不敢相信自己的眼睛，隨即手刀刷卡，買下全家老小一共8+1來回機票，只花了5萬元，隔天還開心地到公司與同事分享喜悅。
然而事後原PO收到明細後，才發現自己訂的機票，竟是「日本松山市的松山機場」飛往東京羽田機場的「國內線」機票，讓他崩潰立刻辦理退票，第三方APP的手續費就已先扣除2萬元，「之後還有日航的手續費沒扣，以後訂機票學會看機場代號了」。
不少網友紛紛回應「要先看機場代碼吧」、「便宜東西沒人買，就應該要心存警戒XD」、「你怎麼會產生台北松山飛東京羽田有廉航的錯覺」、「沖昏頭了」。
事實上日本境內也有一座松山機場，位於日本四國地區的愛媛縣松山市，日本松山機場代碼為：MYJ；而位於台灣的台北松山機場代碼則為：TSA，民眾在購票前也需判別清楚。（編輯：潘毅）