台積電領軍！台股早盤漲130點 太陽能族群受惠政策超夯
美股四大指數昨（8）日皆收漲，台北股市今（9）日早盤漲130點，來到14687點，漲幅0.6%。權值王台積電早盤漲6.5元，來到478元，漲幅逾1%。其他電子股如聯發科、鴻海、大立光、日月光也漲1到2%。而行政院通過《再生能源發展條例》修正草案，使太陽能族群紅通通，茂迪、元晶、安集、聯合再生、碩禾、能達漲3到7%之間。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數8日上漲183.56點，或0.55%，收33781.48點；那斯達克指數上漲123.45點，或1.13%，收11082點；標普500指數上漲29.59點，或0.75%，收3963.51點；費城半導體指數上漲71.5點，或2.67%，收2744.7點。
台北股市今日早盤漲130點，來到14687點，漲幅0.6%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6.5元，來到478元，漲幅逾1%。聯電漲1%以上，來到43.15元。世界先進小漲、力積電漲超過1%。其他重要電子股，如聯發科漲1%以上，來到716元。鴻海也漲1%，來到103元。南亞科、友達、群創、宏碁、大立光、緯創、國巨漲0.6%到1%多。日月光強勢漲2%以上。
而行政院8日通過經濟部擬具的《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，激勵太陽能族群紅通通，新晶投控飆漲停，茂迪漲7%，元晶、安集、聯合再生、碩禾、能達漲3到4%，國碩漲2%多。