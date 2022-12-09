股匯齊揚！新台幣早盤止貶回升1角、升破30.6元

在投資人持續評估聯準會政策前景及升息導致經濟衰退的可能性，美元指數延續貶勢，加上美股走揚激勵台股表現，新台幣兌美元今（9）日早盤也止貶回升，並升破30.6元，一度來到30.585元，勁揚了1角，目前在30.6元上下震盪。
記者顏真真／台北報導
美股主要指數隨著科技股反彈而走揚，擺脫近期的疲弱表現，標普500指數更結束連5個交易日的跌勢，終場上揚29.59點，漲0.75%，收3963.51點；道瓊工業指數也上漲183.56點，漲0.55%，以33781.48點作收；科技股那斯達克指數揚升123.45點，漲1.13%，收11082.00點；費城半導體指數勁揚71.48點，升2.67%，收2744.73點。台股今日也開高走高，盤中漲逾百點，一度來到14691點。
國際匯市部分，美元指數跌回105之下，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元今日早盤升至1310.40兌1美元，日圓兌美元也來到136.30價位，人民幣中間價也升至6.9588兌1美元離岸人民幣兌美元也在6.9477附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，以30.65元、升值3.5分開出後，在台股走揚及美元續弱下，進一步升破30.6元，一度來到30.585元，升值1角，目前在30.6元上下震盪。