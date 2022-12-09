今日最聚焦／台幣年底可維持一定強勢　換日圓專家給建議

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不過，近期市場氛圍出現一些轉變，新台幣近期出現一波的回升，羅瑋預期，在年底出口商有拋匯需求的情況下，新台幣大概還是維持一定的強勢。
至於明年新台幣走勢，羅瑋認為，這要看美國Fed什麼時候升息告一段落，如果明年2月、3月再升息1碼，第2季還有可能升息，這時候美元會再次走強，或是全球景氣急速惡化，資金因避險需求湧向美元，這就會使得非美貨幣再進一步走弱。
在日圓部分，原先大家都很擔心日圓貶破150兌1美元之後，會不會進一步貶至160價位？羅瑋表示，由於日本財務省下令日本央行三度進場干預，暫時止緩日圓進一步貶值，之後隨著市場氛圍急速逆轉，包括美國經濟數表現，消費者物價指數（CPI）年增率出現放緩跡象，市場對12月Fed升息預期由升息3碼變2碼。
此外，拜習會美中雙方各自表現立場，股神巴菲特購買台積電ADR，這些對整個市場穩定信心有一定程度的幫助，也因此，美元指數很快從114高點滑落到現在105、106附近價位，連帶也使得日圓兌美元回升到140以下。
只是，日圓還會再回貶嗎？羅瑋表示，後續還是要看如果Fed持續升息。這時候日圓可能會再次走弱，但如果全球經濟陷入衰退，日本海外投資資金就會回流日本，在這樣的情況下，日圓也不至於出現大幅走貶的一種狀況。
至於強勢美元何時到頂點？羅瑋強調，還是要看Fed貨幣政策動向，12月Fed點陣會再做一次修正，也讓美元相對偏弱一些，但確定美元是否到頂，要到明年3月，屆時才能確定升息已到頂？高利率會維持多長時間？等市場不確定因素解除後，美元觸頂時間點才會真正到來。
也因為未來不確定性仍相當高，羅瑋建議，現階段所有投資人在進行投資前，進一步提高手中流動部位，避免在市場劇烈波動，因一時需求被迫賤賣手中資產。此外，現在美債殖利率相較美股近一倍以上，過去兩年股優於債情況在今年下半年到明年逐漸出現轉變，所以這時要注意Fed動向，一般來說，最後一次升息前的1、2個月，債券殖利率會達到高點，適時進場布局，獲利會相當豐厚。