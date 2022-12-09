台積電赴美設廠「搶劫論」瘋傳！業內人曝看法：全講反了

今日最聚焦／台幣年底可維持一定強勢　換日圓專家給建議

▲美國通膨降溫，美國聯準會（Fed）強勢升息可望趨緩，美元指數回落到105附近，亞洲主要貨幣包括新台幣、日圓也都回升，但之後會再回貶嗎？專家認為要看美升息及全球經濟情況。（圖／記者顏真真攝）
▲美國通膨降溫，美國聯準會（Fed）強勢升息可望趨緩，美元指數回落到105附近，亞洲主要貨幣包括新台幣、日圓也都回升，但之後會再回貶嗎？專家認為要看美升息及全球經濟情況。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國通膨降溫，美國聯準會（Fed）強勢升息可望趨緩，美元指數回落到105附近，日圓兌美元升破140，新台幣兌美元今（9）日收在30.622元。但接下來新台幣還會升值嗎？日圓有可能再回貶嗎？是否還有便宜日圓可換？富邦金控首席經濟學家羅瑋接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，年底前新台幣還是可維持一定的強勢，到了明年，就要看美國聯準會（Fed）升息何時告一段落，若2、3月再升息1碼，第2季還有可能升息，或全球景氣急速惡化，避險資金湧向美元，這時候美元會再次走強，非美貨幣將再進一步走弱，但如果全球經濟出現衰退，日本海外資金可能回流，屆時日圓也不至於出現大幅走貶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於今年新台幣走勢，羅瑋表示，主要是受到美元的走勢及亞洲周邊國家貨幣動向影響，上半年新台幣走勢相對比其他亞幣來得強，但之後隨著日圓、人民幣、韓元都大幅走貶，新台幣連帶受到影響，加上企業存貨調整庫存，外貿表現相對也比較趨緩一些，新台幣跟上其他亞洲貨幣，出現比較大幅度走貶。

不過，近期市場氛圍出現一些轉變，新台幣近期出現一波的回升，羅瑋預期，在年底出口商有拋匯需求的情況下，新台幣大概還是維持一定的強勢。

至於明年新台幣走勢，羅瑋認為，這要看美國Fed什麼時候升息告一段落，如果明年2月、3月再升息1碼，第2季還有可能升息，這時候美元會再次走強，或是全球景氣急速惡化，資金因避險需求湧向美元，這就會使得非美貨幣再進一步走弱。

在日圓部分，原先大家都很擔心日圓貶破150兌1美元之後，會不會進一步貶至160價位？羅瑋表示，由於日本財務省下令日本央行三度進場干預，暫時止緩日圓進一步貶值，之後隨著市場氛圍急速逆轉，包括美國經濟數表現，消費者物價指數（CPI）年增率出現放緩跡象，市場對12月Fed升息預期由升息3碼變2碼。

此外，拜習會美中雙方各自表現立場，股神巴菲特購買台積電ADR，這些對整個市場穩定信心有一定程度的幫助，也因此，美元指數很快從114高點滑落到現在105、106附近價位，連帶也使得日圓兌美元回升到140以下。

只是，日圓還會再回貶嗎？羅瑋表示，後續還是要看如果Fed持續升息。這時候日圓可能會再次走弱，但如果全球經濟陷入衰退，日本海外投資資金就會回流日本，在這樣的情況下，日圓也不至於出現大幅走貶的一種狀況。

至於強勢美元何時到頂點？羅瑋強調，還是要看Fed貨幣政策動向，12月Fed點陣會再做一次修正，也讓美元相對偏弱一些，但確定美元是否到頂，要到明年3月，屆時才能確定升息已到頂？高利率會維持多長時間？等市場不確定因素解除後，美元觸頂時間點才會真正到來。

也因為未來不確定性仍相當高，羅瑋建議，現階段所有投資人在進行投資前，進一步提高手中流動部位，避免在市場劇烈波動，因一時需求被迫賤賣手中資產。此外，現在美債殖利率相較美股近一倍以上，過去兩年股優於債情況在今年下半年到明年逐漸出現轉變，所以這時要注意Fed動向，一般來說，最後一次升息前的1、2個月，債券殖利率會達到高點，適時進場布局，獲利會相當豐厚。

今日最聚焦／台灣還會升息　專家點出關鍵轉折在明年3月

股匯齊揚！新台幣早盤止貶回升1角、升破30.6元

獲利衰退3成！金融業配息恐縮水？金管會主委沒否認

機構投資者持股逾4成！永豐金：明年股利朝6成配發率努力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀